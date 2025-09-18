Murió la mujer en condición de calle que fue prendida con fuego en Medellín

Una semana después del aberrante momento en el que un hombre roció con gasolina a una mujer en condición de calle y después le prendió fuego en el barrio Trinidad de Medellín, la Secretaría de Seguridad y Convivencia informó la muerte de la mujer que no pudo sobrevivir a la gravedad de las quemaduras.

La investigación de la situación determinó que, una vez la mujer es prendida en fuego, se logra arrojar a una quebrada de la zona y luego se desplaza por su cuenta hasta un sede la Cruz Roja en donde fue atendida y trasladada a un centro asistencial, donde permaneció en estado crítico por ocho días.

En su momento, el coronel Salomón Bello, comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que con las características entregadas por los vecino de la zona se logró la captura del presunto responsable de 65 años.

"Las características del agresor, los profesionales de Policía ubicaron y capturaron al victimario cerca al barrio Trinidad", informó el uniformado.



El agresor, identificado como Ernesto Oviedo Maldonado, de 65 años, qué días después del ataque fue enviado a una prisión por el delito de tentativa de homicidio que ahora se modificará con el fallecimiento de la mujer que, al parecer, habría discutido antes del hecho con su victimario por el daño a unas plantas sembradas en la quebrada.

Las autoridades establecieron que la mujer, luego de ser prendida en fuego tuvo graves quemaduras en el 60% de su cuerpo, lesiones que le acabaron ocasionando la muerte.