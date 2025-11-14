En vivo
Antioquia

Niña de dos años murió por un deslizamiento en Copacabana; en Medellín y Cisneros hubo afectaciones

La menor fallecida hacía parte de un hogar sustituto del ICBF. A esta hora la Alcaldía Municipal atiende la emergencia.

