Niña de dos años murió por un deslizamiento en Copacabana; en Medellín y Cisneros hubo afectaciones

Niña de seis años murió en Copacabana por un deslizamiento tras las fuertes lluvias que afectaron también a 60 familias en Cisneros. La menor hacía parte de un hogar sustituto del ICBF.

Según el reporte entregado por el alcalde Jhonatan Pineda, el talud se desprendió durante las fuertes lluvias y afectó la vivienda de una familia integrada por seis personas: padre, madre, un hijo biológico y tres hijos sustitutos del ICBF. La menor fallecida era una de las niñas en situación de acogimiento que residía con ellos.

Ante la situación, la alcaldía informó que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo trabaja con todas sus capacidades en la atención de esta emergencia y en otros puntos afectados por bloqueos en vías y movimientos en masa. Las autoridades avanzan hacia el sitio del fallecimiento para ampliar la información sobre el escenario encontrado.

A la par, en el municipio de Cisneros, en el nordeste antioqueño, también se presentaron varias afectaciones por las precipitaciones en zona urbana. De acuerdo con la alcaldesa Lina María Correa, la creciente de la quebrada Buenos Aires inundó y causó daños en la calle La Sentencia, donde hay viviendas y comercios, en la institución educativa Jesús María Duque y en la calle Bolívar.



Una vivienda resultó con pérdida total y varias familias fueron reubicadas donde allegados. De manera preliminar, se estima que alrededor de 60 familias están afectadas, mientras el municipio consolida la información oficial con el equipo de Gestión del Riesgo. La institución educativa suspendió clases mientras avanzan las labores de limpieza.

Volviendo al municipio del Norte del Valle de Aburrá, además del deslizamiento que ocasionó la muerte de la menor, se evalúan otras afectaciones en barrios y veredas por derrumbes e inestabilidad del terreno.

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, Dagran, se espera que los municipios entreguen el consolidado oficial de la situación en las próximas horas.