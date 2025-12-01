En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Niño de 9 años murió en Medellín luego de ingerir una pastilla que halló en una zona verde

Niño de 9 años murió en Medellín luego de ingerir una pastilla que halló en una zona verde

Al parecer, el menor de edad se comió un fuerte narcótico que causó rápidamente su muerte en un centro asistencial.

