Niño de 9 años murió en Medellín luego de ingerir una pastilla que halló en una zona verde

La comunidad en Medellín no sale del asombro por la muerte Matías Serna, un pequeño de 9 años que se encontraba jugando con sus hermanos y otros niños en la UVA La Armonía cuando halló una pequeña bolsa que tenía en su interior lo que, al parece, sería una pastilla de color rosado que rápidamente el niño decidió ingerir pensando que era un dulce.

Sin embargo, y tras consumir la pastilla, el menor de edad comenzó a sentirse mal, le contó a su padre que se había comido el elemento extraño y fue llevado de inmediato al Hospital Infantil Concejo de Medellín en donde falleció poco después de ser ingresado tras sufrir varios episodios de convulsiones.

Por ahora lo que se ha conocido es que el pequeño de 9 años habría consumido un fuerte narcótico que hizo que su sistema colapsara. El padrino del niño, Jhon Escudero, lamentó la situación y se refirió al lamentable desenlace.

"Ellos se encontraban en un parquecito ahí en el barrio Jardín, jugando con la madrastra y tres hermanitos más, y no se sabe cómo encontró la bolsa del niño. Lo cierto, el caso fue que la consumió y, desafortunadamente, terminó este desenlace así", relató Escudero.



Por ahora las autoridades en la capital de Antioquia quieren establecer qué tipo de pastilla fue la que consumió el menor de edad, a la vez que buscarán hacer mayor presencia en estas zonas verdes en donde hay mucha presencia de niños y niñas durante el día, pero que de noche se convierten en un sitio para la comercialización de diferentes estupefacientes.

Mientras el cuerpo de Matías Serna permanece en la sede de Medicina Legal a la espera de conocer los exámenes toxicológicos, también se reiteró el llamado a padres de familia y personas a cargo de menores de edad a que estén más atentos a lo que podrían consumir los niños en la calle durante esta temporada de vacaciones de fin de año.