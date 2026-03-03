En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / "Nos excluyeron de Junta Directiva": Federico Gutiérrez tras suspensión a interventor de Savia Salud

"Nos excluyeron de Junta Directiva": Federico Gutiérrez tras suspensión a interventor de Savia Salud

El mandatario insistió que deudas y mala atención han aumentado tras decisiones del Gobierno nacional de tomar las riendas de la EPS mixta.

Publicidad

Publicidad

Publicidad