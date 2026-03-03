"Nos excluyeron de Junta Directiva": Federico Gutiérrez tras suspensión a interventor de Savia Salud

Sigue la mala hora para el sistema de salud y las EPS intervenidas por el Gobierno nacional en Antioquia, pues a los cuestionamientos por su deficiente prestación de servicios, ahora se suman decisiones disciplinarias por parte de entes de control.

Este es el caso de la EPS mixta Savia Salud, sobre la cual la Procuraduría General anunció una suspensión de tres meses contra su interventor, William Humberto Salgado Gamboa.

La decisión, según la entidad, se basa en el incumplimiento de sus funciones por parte del funcionario, pues durante su liderazgo se evidenció “el deterioro en la prestación del servicio para los afiliados y el incremento de las peticiones, quejas, reclamos y de las acciones de tutela”.

Sobre esta determinación se refirió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien insistió en las graves consecuencias que está teniendo para el sistema de salud las intervenciones a esta y otras EPS por parte del Gobierno nacional.



Lo digo con total claridad: lo que está pasando con la salud en Colombia no es una discusión ideológica; es una tragedia humana que están pagando los pacientes.



Lo hemos dicho insistentemente: lo que quieren es acabar con el sistema.



— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 3, 2026

El mandatario reveló un preocupante panorama en Savia con la intervención donde advirtió que desde junio de 2023 no conocen su realidad financiera, pues tanto la Alcaldía de Medellín como la Gobernación de Antioquia y la caja de compensación familiar Comfama fueron excluidos de la Junta Directiva.

"En vez de haber mejorado las capacidades de esa vía de salud, lo que hicieron fue empeorarlas y se afecta la entrega de medicamentos, se afecta la asignación de citas y se empeora el sistema de salud", declaró.

Por estas mismas omisiones que sancionaron a Gamboa, la Procuraduría también decidió abrir investigación contra los exinterventores de Savia Salud Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso y Luis Oscar Galvez Mateus.