Nueve municipios en Antioquia comenzaron el año escolar sin PAE por problemas contractuales

Este 19 de enero miles de niños, niñas y adolescentes entraron a clases en el departamento de Antioquia y no ha pasado su primer día en el nuevo año escolar y ya cientos están gravemente afectados porque en nueve municipios no hay servicio del Programa de Alimentación Escolar.

Según la información conocida recientemente los municipios afectados por problemas contractuales son Anorí, Armenia Mantequilla, Olaya, Puerto Berrío, Puerto Nare, Remedios, Vigía del Fuerte, Yalí y Yondó en donde, al parecer, no se han culminado los procesos contractuales que deben adelantar las diferentes autoridades locales.

Hay que mencionar que la alerta fue emitida por la Unidad de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, quien mostró su preocupación frente a la situación en Antioquia y el resto de país, encendiendo las alarmas de las familias de los menores de edad que ahora tendrán que solucionar la alimentación de sus hijos mientras vuelve el PAE a las instituciones educativas.

Frente a la problemática, la Gobernación de Antioquia explicó que suscribió desde el 7 de noviembre de 2025 los convenios interadministrativos para los 116 municipios no certificados, asegurando los recursos para el PAE, no obstante, indicaron que es cada municipio el encargado de ejecutar los procesos contractuales.



Finalmente, y a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de los municipios que comenzaron clases sin tener PAE, la Gobernación manifestó que acompañará jurídica, financiera y técnicamente a las nueve localidades para poder asegurar el alimentos de los niños, niñas y adolescentes lo más pronto posible.