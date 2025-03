Nuevo rifirrafe entre Petro y Gutiérrez: se acusan de dictador por disputa sobre EPM

No para la polémica entre el alcalde y presidente de la Junta directiva de EPM , Federico Gutiérrez, y Gustavo Petro, ante la disputa legal que sostiene la filial Centrales Eléctricas del Norte Santander contra el Gobierno nacional por la deuda acumulada de más de 41.000 millones de pesos.

Aunque el origen fue justamente esta demanda por el no pago de los subsidios a la tarifa de energía a los estratos 1, 2 y 3, ocasionando en embargo de las cuentas del Gobierno nacional, esta martes se registró un nuevo capítulo, luego de conocerse una carta en la que el Ministerio de Minas y Energía ordena inspeccionar la empresa de servicios públicos.

“En atención a las competencias que la Constitución Política y la ley asignan a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en materia de inspección, vigilancia y control de las entidades prestadoras de servicios públicos, el Ministerio de Minas y Energía, en el marco de sus funciones de formulación, adopción y coordinación de la política pública en el sector, se permite solicitar a su despacho el ejercicio de dichas funciones sobre las Empresas Públicas de Medellín (EPM ) y sus filiales”, dice la misiva, que ha generado controversia.

Por un lado, el alcalde dijo que “la venganza no tardó mucho y que el presidente “se quiere tomar a EPM”, al punto que aseveró que el Jefe de Estado se comporta “como un dictador”.

"El presidente Petro insulta a la justicia, el presidente Petro actúa como un dictador al calificar una decisión de un juez como una decisión política. ¿Qué gran error comete? ¿Se le olvida que él como jefe de Estado debe respetar la independencia de los poderes y la justicia es independiente? Esto seguramente llegará a las altas cortes", declaró ante los medios de comunicación.

De hecho, esta misma inquietud sobre "el fantasma" de la intervención la planteó el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid.

"Nos está amenazando con la intervención, va a intervenir a empresas públicas de Medellín sin razón alguna, va a seguir interviniendo entidades como lo hizo con las casas de compensación familiar, con la CPS que las tiene peor que antes, va a intervenir y va a amenazar a empresas públicas de Medellín", subrayó.

A su turno, Petro le respondió en su cuenta de X que “dictador es el que embarga cuentas cuando la ley dice que las cuentas de la Nación son inembargables”, ante lo cual Gutiérrez no dudó en controvertir lo que dijo.

“Le está usted diciendo dictador a un juez de la República por el hecho de no gustarle su fallo en derecho. Muy grave. Se le olvida que usted es el Jefe de Estado. No actúa como tal. Le recuerdo que en Colombia hay independencia de poderes. Así a usted no le guste”, expresó el alcalde de Medellín en su cuenta oficial de esa misma red social.