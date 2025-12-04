Personería de Medellín emitió una alerta por acumulación de animales en hogares y lugares de paso

La adopción de animales se ha convertido en una práctica recurrente en Medellín, no obstante, las autoridades le han puestos los ojos a varios casos específicos en donde hogares sobrepasan su capacidad y entran en el fenómeno de la acumulación compulsiva de animales, misma situación que ocurre en los lugares de paso en donde perros y gatos esperan encontrar una familia.

Según la Personería de Medellín se ha podido determinar que hay un incremento sostenido en la acumulación de animales, por lo que se emitió una alerta institucional para atender la situación que podría causar graves peligros para la salud pública, la salud mental, la convivencia y el bienestar de los animales que en muchas ocasiones no son tenidos en condiciones salubres.

La personera delegada Caterine Vélez, explicó que entre 2023 y 2025 se lograron atender más de 800 animales involucrados en situaciones de acumulación y con riesgos estructurales o deficiencias de atención sanitaria.

"A pesar de que no ha finalizado el año 2025, ya se conocen dieciséis casos en el que están involucrados más de trescientos animales. Es por esto que esta entidad hace un llamado a la administración para que se cree una mesa interinstitucional", explicó Vélez.



Lo que explican desde el Ministerio Público es que entre las visitan que pudieran hacer se determinó que el 90 % de los hogares de paso tenían problemas de acumulación y el 86 % de las personas que fueron identificadas con la problemática no tenían una red de apoyo que les permitiera darle mejores condiciones a los animales.

Finalmente, la Personería de Medellín advirtió que muchas veces la acumulación deriva en maltrato por omisión y que, además, la respuesta institucional tendría una fragmentación que genera que haya un subregistro y falta de protocolos de atención a los animales afectados.