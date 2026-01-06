En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Piden investigar circunstancias de reunión en Medellín entre el hijo de Maduro y disidencias Farc

Piden investigar circunstancias de reunión en Medellín entre el hijo de Maduro y disidencias Farc

No se descarta que bandas criminales locales conocieran la situación o hubieran participado de transacciones.

