Piden investigar circunstancias de reunión en Medellín entre el hijo de Maduro y disidencias Farc

En Medellín no se han hecho esperar las reacciones luego de que el nombre de la capital antioqueña figurara en un aparte del escrito de acusación de la justicia de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En medio de los nexos que el país norteamericano atribuye a Maduro con el narcotráfico, destaparon los roles de algunas de sus personas más cercanas como su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra.

Según el documento hacia 2020 Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín en la que “discutió acuerdos para movilizar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia y hacia los Estados Unidos a lo largo de los siguientes seis años, hasta aproximadamente el año 2026”.

El concejal de Medellín y exsecretario de Seguridad, Andrés Tobón, pidió verificar quiénes eran los miembros del grupo armado que se encontraban en la ciudad, pero además no descartó que de la visita tuvieran conocimiento estructuras criminales locales, las mismas cuyos algunos de sus excabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí y avanzan en diálogos de la paz urbana.



"Hay un asunto que no puede perderse de vista nunca y es que cuando se trata de asuntos de narcotráfico internacional negociados en la ciudad de Medellín, es muy poco probable que las estructuras criminales que tienen presencia en la ciudad no estén también involucradas con ellos", afirmó el corporado.

Aunque las autoridades afirmaron que se encuentran verificando, hasta el momento no se han conocido registros de ingreso del hijo de Maduro a la capital antioqueña, por lo que es factible que su desplazamiento se hubiera producido vía terrestre.

La justicia de los Estados Unidos también indicó que en dicho encuentro Maduro Guerra habría propuesto pagos con armamento a las disidencias de las Farc en relación con los cargamentos de cocaína producidos y exportados.