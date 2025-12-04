En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Por deuda en una licorera, asesinaron con puñaladas a joven en Medellín: tres hombres a la cárcel

Por deuda en una licorera, asesinaron con puñaladas a joven en Medellín: tres hombres a la cárcel

Horas antes del asesinato, el joven y otro hombre fueron retenidos en el barrio Castilla. Lo señalados fueron enviados a la cárcel.

