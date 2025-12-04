Por deuda en una licorera, asesinaron con puñaladas a joven en Medellín: tres hombres a la cárcel

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Cristian Durango Zapata, alias Tombito; Daniel Felipe Villa Rivillas, alias Piña; y Mateo Diossa Méndez, investigados por su presunta participación en el homicidio de un joven de 23 años en Medellín, al parecer, por una deduda en una licorera de la ciudad.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos ocurrieron el 11 de mayo de este año, cuando el cuerpo de la víctima fue hallado en una zona boscosa del barrio Girardot con 18 heridas producidas con arma cortopunzante.

Las indagaciones adelantadas por el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional permitieron establecer que, horas antes del asesinato, el joven y otro hombre fueron retenidos en el barrio Castilla por supuestos integrantes de una organización criminal que opera en ese sector. Los señalados agresores los habrían acusado de no pagar unos productos en una licorera.

A partir de análisis de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba, los investigadores identificaron que ambos retenidos fueron trasladados en varias motocicletas fuera del barrio. Uno de ellos logró escapar; sin embargo, la motocicleta en la que se movilizaban no fue recuperada.



Ante lo sucedido, los tres hombres fueron capturados por orden judicial el pasado 25 de noviembre. Durante las audiencias de imputación, adelantadas por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, ninguno aceptó los cargos por homicidio y hurto calificado, ambos agravados.