Por problemas de orden público, cancelaron evento de fin de año en Briceño, Antioquia

El asesinato de un hombre en la popular Calle Caliente en el municipio de Briceño fue el detonante para que las autoridades locales tomaran drásticas decisiones respecto a la celebración del Año Nuevo. Tras el hecho violento, en donde otra personas quedó herida, se decidió no hacer la celebración para despedir el 2025.

Ante los repetidos hechos de violencia, la Alcaldía de Briceño decidió tomar medidas restrictivas por la presencia activa en la zona del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y la guerrilla campesina de Los Cabuyos.

La primera decisión fue cancelar el evento de celebración de fin de año debido a los recientes acontecimientos de orden público. Según destacaron desde el Norte antioqueño lo que buscan con las medidas es, “respetar el dolor de las familias que lloran a sus seres queridos”.

Sin embargo, no es la única decisión que tomaron desde Briceño, ya que la Alcaldía Municipal decidió que los locales comerciales que venden bebidas alcohólicas deberán cerrar a las 8:30 p. m., horario que se mantendrá hasta el próximo 5 de enero de 2026.



Finalmente, en la popular Calle Caliente se tomaron decisiones diferentes respecto a los horarios comerciales, pues todos los establecimientos deben estar cerrados a las 7:00 p. m., medida que irá hasta el 5 de enero de 2026.