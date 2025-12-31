En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Por problemas de orden público, cancelaron evento de fin de año en Briceño, Antioquia

Por problemas de orden público, cancelaron evento de fin de año en Briceño, Antioquia

La decisión de las autoridades locales se tomó luego de varios homicidios ocurridos en una zona comercial del municipio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad