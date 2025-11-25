Prohíben fumar o vapear en todos los entornos educativos de Medellín

En Medellín, quedó prohibido fumar o vapear en todos los entornos educativos. La medida quedó en firme con una resolución expedida por la Secretaría de Salud, que busca frenar el avance del consumo de cigarrillos electrónicos entre jóvenes de la ciudad.

La norma aplica para colegios públicos y privados, jardines infantiles y universidades, y prohíbe no solo el consumo, sino también la activación, venta y promoción de cigarrillos, vapeadores y productos con nicotina dentro de los campus.

Los establecimientos deberán instalar señalización, ajustar los manuales de convivencia y desarrollar actividades pedagógicas para garantizar el cumplimiento.

Según la secretaria de Salud, Natalia López Delgado, la resolución llega en medio de una campaña que ya ha impactado a más de 212.000 personas, con acciones educativas en más de 600 instituciones del Distrito.



“(Para que) sean espacios libres de humo, de cigarrillo, de aerosoles y de todos los elementos que salen de los cigarrillos electrónicos y vapeadores. Hemos consolidado ya todo este año la campaña de sensibilización con los entornos educativos y lo que queremos es que nuestros adolescentes y jóvenes cada vez menos tengan ese factor de riesgo a su alrededor", aseguró la funcionaria.

Las cifras recientes preocupan, pues el 40 % de los estudiantes escolares y casi el 38 % de los universitarios han usado alguna vez vapeadores o dispositivos similares.

Publicidad

De momento, 113 colegios y universidades ya actualizaron sus normas internas para declararse espacios libres de humo y aerosoles, y la meta es que todas las sedes educativas del Distrito adopten estas medidas en el próximo año.