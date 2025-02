Recluso murió en estación de policía en Medellín: familia fue avisada 12 días después

Santiago Moreno, de 28 años, se encontraba internado en la estación de policía La Candelaria, en Medellín, desde el 11 de enero, por un delito de violencia intrafamiliar, allí, el joven duró tan solo 6 días, pues el 17 de enero fue encontrado sin signos vitales en este lugar.

Recordemos, que el Tribunal Superior de Medellín admitió una tutela para esta cerrar estación de policía por presuntas violaciones de derechos contra la dignidad de los privados de la libertad que se encuentran al interior de esta, situación que, según el defensor, Jorge Alberto Carmona, ha venido denunciándose desde el 2012 y que ya han dejado, presuntamente, alrededor de 10 muertes.

"Son muchas más denuncias en la verdad, yo le pongo 10, son más de 10 personas que han perdido la vida allá en circunstancias de distintas maneras, a otra gente la han sacado grave por diferentes situaciones y han fallecido en centros hospitalarios en 12 años", explicó el defensor a Blu Radio.

El padre de Santiago, Senén Morales, informó que a pesar de que la madre del joven intentó visitarlo en repetidas ocasiones, fue imposible poder verlo, pues presuntamente, el 25 de enero intentó llevarle ropa y alimentos a su hijo, sin embargo, se le negó la entrada.

De igual manera, la madre volvió a intentar acceder a la estación el 27 de enero, pero al parecer, nuevamente, se le impidió la entrada. Un policía que se encontraba en el interior, después de ver los constantes intentos de la madre, al parecer fue quien finalmente le dio noticias a la familia sobre Santiago, lamentablemente, estas eran sobre su muerte.

"Nunca nos informaron, nunca dieron explicaciones, la mamá fue en varias ocasiones a llevarle ropa y alimentos, no la dejaron ingresar, eso sucedió el 25 de enero a sabiendo que ya él estaba muerto y allá no le informaron", indicó el padre.

"No informaron a tiempo, o sea mi hijo prácticamente falleció o lo mataron allá, bueno como haya sido, total de que ellos no informaron, no le informaron a la familia absolutamente nada, entonces por ese motivo quiero hacer la denuncia pública", completó.

Blu Radio consultó con la Policía del Área Metropolitana para conocer su versión sobre los hechos, quienes indicaron que Santiago fue capturado mientras se encontraba en situación de calle, por ende, no salía ningún dato de familiares o allegados al hombre. Según informar, mientras se encontraba bañando, Santiago se desmaya y cae, cuando se verifican, este ya no tenía signos vitales.

Según el reporte de la Secretaría de Salud y Medicina Legal, su muerte fue producto de un paro cardiorespiratorio. Sobre las visitas de la madre a la estación, las autoridades indicaron que no salía su nombre en la planilla y que cuando la progenitora finalmente fue, es que se le informa sobre la muerte del hombre.

Por el momento, el proceso judicial contra esta estación sigue, y se espera que esta semana el Tribunal Superior de Medellín dé a conocer el fallo, dando claridad de si tales vulneraciones sistemáticas a los internos han sucedido, para determinar si se efectúa su cierre.