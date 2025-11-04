En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia
Abelardo de la Espriella
Perú y México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Rescatan a menor de 4 años que estaba abandonada en una casa en Medellín

Rescatan a menor de 4 años que estaba abandonada en una casa en Medellín

La situación se dio, puntualmente, en el barrio Laureles, localizado en el occidente de la ciudad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad