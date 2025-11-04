Rescatan a menor de 4 años que estaba abandonada en una casa en Medellín

Una niña de cuatro años fue rescatada de un aparente caso de abandono dentro de una vivienda en el barrio Laureles, en el occidente de Medellín.

Según las autoridades, la niña fue retirada de la vivienda y puesta bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien asumió el caso mientras se adelantan las verificaciones sobre las condiciones en las que permanecía y las circunstancias que llevaron a la presunta situación de abandono.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño, señaló que se investigan posibles responsables y reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de los menores.

“Se logró rescatar a la menor de edad que se encontraba dentro de una vivienda. Los uniformados con profesionalismo y sensibilidad humana garantizaron la protección de la menor, dejándola bajo custodia de la comisaría para el restablecimiento de sus derechos”, puntualizó.



Mientras tanto, las Organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación por los recientes casos de violencia en contra de niños y niñas en Medellín. Según cifras de la estrategia Niñez Ya, en lo corrido de 2025 se han registrado más de 317 casos de violencia infantil en Medellín, entre ellos varios por abandono.

El secretario de Derechos Humanos y Paz de Medellín, Carlos Arcila, afirmó que la situación es de gravedad y destacó que, por esta razón, el alcalde de Medellín, en articulación con la Interpol y demás organismos de seguridad, están liderado una jornada integral de prevención y atención inmediata. Con estas acciones, se busca no solo evitar nuevos hechos, sino también avanzar en la judicialización de los responsables que afectan a las comunidades más vulnerables.

Aunque la cifra representa una leve reducción frente a años anteriores, las autoridades advierten que sigue siendo alarmante. Además, cerca de 200 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual este año en la capital antioqueña.