Se realizó en una clínica de Medellín el primer implante de iris artificial del país

En Medellín se escribió un nuevo capítulo para la medicina oftalmológica de Colombia y Latinoamérica: por primera vez en el país se realizó un implante de iris artificial, un procedimiento inédito que marca un hito en la cirugía ocular de alta complejidad en la Clínica Oftalmológica de Antioquia.

El avance fue posible gracias a la intervención aplicada a un paciente extranjero de 80 años, proveniente de la isla de Curazao, quien llegó con la esperanza de recuperar la visión que había perdido en el último año y que, antes de la operación, únicamente alcanzaba a distinguir algunas sombras.

Tras la cirugía, el paciente inició un proceso de recuperación que ya le permite volver a percibir imágenes y, poco a poco, recuperar su autonomía y calidad de vida, como lo explicó Germán Giraldo, encargado de la intervención.

"En este momento el paciente ha recuperado su visión potencial en una forma importante. Está en un proceso de recuperación, lleva una semana operado y la parte estética y emocional ha mejorado en un cien por ciento", explicó.



Especialistas destacan que este logro no solo abre una puerta para el tratamiento de patologías oculares complejas, sino que también posiciona a Colombia como un referente regional en este tipo de procedimientos, como explicó también el galeno.

"Abre unas posibilidades inmensas en cuanto a la rehabilitación de pacientes que han perdido su bilis o que han nacido sin él, tanto en Colombia como para los pacientes extranjeros. Y entramos en esa cancha de los países donde tenemos toda la tecnología para posibilitar la rehabilitación de estos pacientes", manifestó.