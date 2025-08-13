Sindicatos del ICBF afirman que hay cierre de 18 centros zonales en Antioquia por el paro

Sindicatos de trabadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar afirman que 18 centros zonales en Antioquia se encuentran cerrados a causa del paro. Desde el ICBF indicaron que el servicio se está prestando con total normalidad pese al cese de actividades.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, indicó que instaló en Medellín una mesa de negociación con los sindicatos de la entidad en Antioquia, que tomaron la decisión de salir a un cese de actividades el lunes por diferentes dificultades como la falta de personal y el desfinanciamiento.

Diego Brand, presidente del Sindicato de Defensores de Familia (Sidefam), expresó que con el cierre de los 18 centros zonales, entre los que se encuentra la sede principal, se verían impactadas 500 familias por día.

"Se encuentran cerrados 17 centros zonales de Antioquia, de los cuales cuatro están en Medellín, otros dos más en el área metropolitana y el resto en los en las diferentes subregiones, y se encuentra cerrada la sede principal, la sede principal que la regional la sede principal que la regional, o sea, un total de dieciocho", expresó Brand.

"Pero si hay familias afectadas, nosotros calculamos alrededor de 500 familias afectadas cada día, porque ¿qué familias son las que están afectadas? Las que tienen servicios en los centros zonales, por ejemplo las personas que tienen su audiencia de conciliación, su demanda de alimentos, que tienen de pronto sus hijos en protección y tienen sus audiencias para recuperarlos, para una reunificación familiar", añadió.

"Las personas que de pronto tienen citas para verificación de derechos de cuando hay denuncias de supuestos de riesgos a los niños, y cada defensoría de esas que atiende cuatro, cinco, seis citas diarias, está paralizada en este momento, y esas son familias que no pueden en este momento acceder a la atención por las condiciones y por el cierre de los centros zonales", concluyó.

Karol Giraldo, presidenta para Antioquia del Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Sintrabienestar), expresó que a pesar de que las tres organizaciones sindicales se reunieron con la entidad para solventar la situación, hasta el momento, no se ha llegado a un acuerdo.

"Estuvimos con la Administración Nacional reunidos, las tres organizaciones sindicales que en estos momentos estamos apoyando el cese de actividades. Estuvimos reunidos con ellos el pasado 8 de agosto y nos dieron información sobre los puntos para los cuales nosotros habíamos solicitado intervención, los puntos de negociación. Sin embargo, esta información y como las soluciones que nos dan no son soluciones que solventen de manera oportuna, como todas las dificultades que tenemos", indicó Giraldo.

En su momento, Diana Baloy, directora encargada del ICBF en Antioquia, manifestó que la atención de los menores de edad no está en riesgo.

"Ni en los hogares infantiles, ni en todo lo que tiene que ver, digamos, con atención a la primera infancia, los servicios se van a frenar", expresó la directora.

A pesar del cese de actividades, los sindicatos afirman que los servicios fundamentales del ICBF en cuanto a la protección de la primera infancia, como madres comunitarias o agentes educativos, siguen realizando su labor; sin embargo, no descartan que a futuro, si la situación sigue así, se puedan ver perjudicados más de 52 mil niños.

"Donde esto se alargue y complique, por ejemplo, el funcionamiento de los operadores porque no se puedan hacer los pagos, no se puede hacer la supervisión, la aprobación de cuentas, la atención de esos cincuenta mil niños igual puede quedar en riesgo, si es indefinido, se alarga demasiado por los temas, pues, de logística, de presupuesto, por eso esperamos que tampoco se pueda hacer muy largo, porque sí tendría unos efectos en los terceros, ahí entran los cincuenta mil niños", finalizó Diego Brand.