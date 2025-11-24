Suspenden operativo tras denuncias de ataques en mina Frontera Gold en Segovia

En Segovia, Nordeste de Antioquia, volvió a encenderse la tensión alrededor de la actividad minera informal. La comunidad difundió en redes sociales denuncias de presuntos ataques de la Fuerza Pública cerca a la mina Frontera Gold, en medio de un operativo que, según las autoridades, fue suspendido por seguridad de la comunidad.

La comunidad difundió en redes sociales denuncias de presuntos ataques de la Fuerza Pública cerca a la mina Frontera Gold, en medio de un operativo que, según las autoridades, fue suspendido por seguridad de la comunidad.

En los videos publicados se observa a varios habitantes corriendo y lanzando piedras, mientras uniformados responden con gases lacrimógenos durante la confrontación.

José Escalante, minero de la zona, aseguró que desde el gremio los trabajadores insisten en que buscan avanzar hacia la formalización y que están abiertos al diálogo con la empresa Aris Mining, sin embargo, aseguran que no han encontrado disposición.



"Siempre hemos estado abiertos a que se haga una mesa de trabajo de diálogo con la empresa Aris Mining y ellos siempre han cerrado las puertas, de una u otra forma han cerrado las puertas, siempre se ha querido que lleguemos de una u otra forma a trabajar en áreas que sean designadas, porque nosotros no estamos ocupando zonas que ellos estén trabajando, estamos ocupando zonas abandonadas de un trabajo viejo, entonces queremos concertar con ellos como dueños del título, pero siempre han cerrado las puertas y la respuesta siempre son los atropellos de una u otra forma", aseguró.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, explicó que la situación se dio en medio de una diligencia de allanamiento y registro en Frontera Gol, para la cual fueron desplegadas unidades de la SIJIN, Carabineros, UNIMIL y personal del Departamento de Policía Antioquia.

Agregó que, al aproximarse al sitio, más de 100 personas salieron de los socavones y se produjo una asonada que obligó a suspender la operación por seguridad.

Publicidad

"Al momento que se está realizando la cobertura para llegar al sitio, fueron avistados aproximadamente por 100, 120 personas que salieron de los socavones, de estos puntos, entonces se procedió a iniciar con la diligencia de allanamiento, lo que la cantidad de gente y la asonada que realizaron pues no se continuó con la diligencia", puntualizó el coronel.

La Policía reiteró que continuará realizando labores para garantizar la seguridad en la zona, procurando no afectar la integridad de la comunidad en Segovia.