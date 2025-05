Trasladan a policías que atendieron atentado en pijama en Remedios, Antioquia

Las autoridades en Antioquia siguen tomando medidas para proteger al personal del Ejército y la Policía, en medio del plan pistola del Clan del Golfo que deja por lo menos 24 ataques en su contra, ocho uniformados muertos y más de 30 personas heridas.

Una de las recientes medidas fue el traslado de los tres patrulleros de la Policía Nacional que reaccionaron y defendieron a sus compañeros ante un ataque con granada en contra de una patrulla en el municipio de Remedios el pasado viernes 25 de abril. Así lo anunció el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía de Antioquia, en entrevista con Mañanas Blu.

"Estas dos valerosas mujeres y este valeroso heroico policial ya fueron extraídos del municipio. Se encuentran acá con nosotros y ya las disposiciones que se tomaron son destinaciones, ubicaciones al lugar más seguro donde estos uniformados quieran. Estos tres policías no pueden ser inferiores y menores a los 4.923 funcionarios más que tengo aquí en el departamento", indicó Rico.

Y es que en medio de la atención a este caso, se hicieron virales en las redes sociales varios videos en los que se ve la reacción de un uniformado para repeler el ataque y quien dio de baja a dos de los señalados por los hechos, pero también imágenes que muestran a dos policías que tuvieron que salir en pijama y chaleco antibalas a apoyar a su compañero.

Valentina Mesa, una joven wayúu de 20 años de edad y quien lleva apenas dos meses en la institución, reconoció que viralizarse las convirtió a ella y a su compañera Yessica en "objetivo militar", pero también narró los momentos en los que no dudó en reaccionar para apoyar a sus compañeros.

"Siempre te toca enfrentar con valentía, con berraquera, no dejarnos de esos delincuentes en ningún momento. Recién había soltado turno, pasé a descansar y escuchamos la explosión. Automáticamente pensamos que habían ingresado a la estación, pero eran que habían abatido a unos compañeros. No, en ese momento no sentí miedo. Me preocupé por la vida de mis compañeros nada más", narró la patrullera.

Así como estas dos uniformadas, otros 21 integrantes de la Fuerza Pública -10 soldados y 13 policías- fueron condecorados recientemente por la Gobernación de Antioquia, por su destacada labor en las últimas semanas.