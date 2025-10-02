UdeA requiere $ 148.000 millones para finalizar el 2025: con crédito esperan cumplir obligaciones

Directivas de la Universidad de Antioquia (UdeA) siguen implementando acciones en medio de un panorama financiero que sigue siendo complejo para la institución, especialmente de cara al cierre de 2025.

Según un reciente reporte del rector de la Alma Mater, John Jairo Arboleda, la universidad requiere cerca de 148 mil millones de pesos para cumplir con sus obligaciones hasta el próximo mes de diciembre.

Para alcanzar ese total, el directivo manifestó, que se están llevando a cabo ciertas acciones como la continuación del plan de austeridad, pero también se aprobó en los últimos días un crédito de tesorería por 54.000 millones de pesos.

"En esa tarea estamos, esa no es una tarea fácil, pero estamos en ello, así hemos hecho durante todos estos años, mientras esperamos que esas disminuciones de gastos se concreten. Ya hemos hecho disminuciones de gastos importantes para este semestre, la esas propuestas que tenemos, esos lineamientos son para el presupuesto de 2026", explicó.



A pesar de estas medidas a corto plazo que garantizan la continuación en el funcionamiento, Arboleda insistió que se requiere un cambio en la Ley 30 que reglamenta el incremento y montos anuales que el Gobierno nacional transfiere a este tipo de instituciones.

Una planta docente calificada, donde el 64 % tiene título de doctorado, y el incremento desproporcionado año a año del salario de los funcionarios públicos con respecto al IPC, es una de las situaciones que genera mayor presión a las finanzas de la institución.

En este contexto avanza la intervención anunciada por el Ministerio de Educación a la universidad a través de Angielly Martínez, la inspectora in situ designada, a la cual, según el rector, ya se le ha entregado toda la información solicitada en materia de contratos, gastos, transparencia y control interno.

"La información de los temas que solicitó ya se entregó, se entregó en el tiempo adecuado y a completitud y también con toda la disposición de que lo que requiera adicionalmente por supuesto con la mayor premura lo suministraremos", aclaró el directivo.

Para cerrar el 2025 se estima que la desfinanciación histórica para todo el sistema universitario estatal ronde los 19 billones de pesos, de los 400 mil millones de pesos son los que ha dejado de percibir en el tiempo solo la Universidad de Antioquia.