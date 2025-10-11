En vivo
Un mexicano murió en Itagüí, Antioquia, al parecer por una sobredosis de escopolamina

Un mexicano murió en Itagüí, Antioquia, al parecer por una sobredosis de escopolamina

Amigos del extranjero aseguraron que la noche anterior habían contactado a varias mujeres a través de una aplicación y que luego de algunos minutos todos perdieron el conocimiento.

CTI-Levantamiento
Imagen de referencia
Fiscalía General de la Nación
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

En hechos que aún son materia de investigación, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó la muerte de un hombre de nacionalidad mexicana que fue hallado sin signos vitales por sus amigos en el barrio La Esmeralda del municipio de Itagüí.

Según la información conocida de manera preliminar, varios extranjeros decidieron contactar a cuatro mujeres a través de aplicaciones de citas para pactar un encuentro sexual. Luego de que las mujeres aceptan llegan hasta un inmueble de arriendo temporal en Itagüí donde comienzan a ingerir licor.

Las versiones de los amigos del ciudadano mexicano de 29 años indican que nunca sospecharon nada y que, incluso, la reunión se estaba llevando a cabo de manera normal cuando los cinco extranjeros comenzaron a sentirse mareados y de repente perdieron el conocimiento.

Horas más tarde y cuando los hombres se despertaron, notaron que uno de sus amigos no se había levantado de la cama por lo que se dirigieron a la habitación donde encontraron al extranjero sin signos vitales. Una vez las autoridades fueron advertidas, llegaron al lugar y no hallaron rastros de violencia por lo que se presume que los turistas fueron drogados.

Por ahora los cuatro extranjeros son atendidos en un centro asistencial y aunque aún se desconoce cuánto dinero les robaron, se espera que en las próximas horas se interpongan las denuncias correspondientes para lograr identificar y capturar a las cuatro mujeres contactadas por aplicaciones de citas.

En este momento las autoridades en el Valle de Aburrá se encuentran indagando en la zona donde murió el mexicano para tratar de obtener videos de cámaras de seguridad en donde quede en evidencia la actuación de las mujeres que no se descarta hagan parte de una banda delincuencial dedicada al hurto con escopolamina.

