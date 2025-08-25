Unas 50 personas se desplazaron por grave crisis de seguridad en vereda Los Toros de Amalfi

La tragedia ocurrida el pasado jueves en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi, donde fueron asesinados 13 policías en un ataque del Clan del Golfo, ahora es doble.

La población civil se encuentra en medio de combates que persisten en la zona y por esto han tomado la decisión de salir de sus hogares buscando protección.

Y es que la cifra de 15 personas desplazadas que hace pocos días fue confirmada por parte del alcalde Wilmar Vélez se incrementó y ahora ronda las 50, según indicó a Blu Radio el comandante de la Policía en el departamento, el coronel Óscar Mauricio Rico.

“Sí, hay unos desplazamientos. Llegaron alrededor de 46 personas, 20 familias. Hay unas que ya retornaron. Digamos que por el momento se detuvo el censo por a la espera que llegaran más personas o esas personas últimamente tomarían la decisión de volverse de regresar”, aseveró.

Aunque la mayor parte de desplazados han llegado a zona urbana de Amalfi, otras familias han optado por trasladarse a Anorí donde hace pocos meses esta población también fue receptora de afectados por la violencia en este mismo lugar donde se registró el ataque contra la fuerza pública.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que medidas para afrontar la crisis de seguridad en la zona serán evaluadas periódicamente.

“En el lapso de 1 mes estaremos en el nordeste antioqueño revisando el impacto de esta estrategia. Sin las acciones que ha adelantado nuestra Fuerza Pública, no podríamos estar por lo menos mostrando resultados favorables en seguridad, pero también reconocemos los retos importantes de seguridad que hay”, agregó el ministro Sánchez..

Debido a que la cifra de personas desplazadas puede variar, las autoridades anunciaron que mantendrán hasta este martes abierto el censo con el fin de priorizar la atención de aquellas víctimas con mayor vulnerabilidad.