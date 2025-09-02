Van 55 casos de carros fugados en Medellín este año: el último dejó a un motociclista muerto

Van 55 casos de carros fugados este año en Medellín. La Alcaldía de Medellín afirma que ha reforzado acciones para mitigar esta problemática, pues este año ya van 185 personas que han fallecido en las vías del Distrito.

En Medellín, las autoridades han intensificado el control contra los casos de fuga en incidentes de tránsito, una problemática que preocupa teniendo en cuenta que solo en lo que va de 2025 se han registrado 55 hechos de este tipo, de los cuales 28 ya han sido esclarecidos.

El más reciente caso ocurrió en el sector de La Aguacatala, donde un motociclista de 44 años perdió la vida tras un fuerte choque con otro vehículo. Uno de los automotores implicados huyó del lugar, pero gracias al protocolo de seguimiento y las cámaras de la ciudad, se logró ubicar el carro en Envigado e inmovilizarlo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reiteró en su cuenta de X, que en la ciudad no se permite la impunidad en las vías y destacó que cada caso es investigado.

En paralelo, la administración municipal viene reforzando la prevención vial como estrategia clave para reducir la siniestralidad. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en lo corrido de 2025 más de 162.000 personas han sido sensibilizadas en temas de seguridad vial. Entre ellas, cerca de 20.000 estudiantes han participado en actividades pedagógicas, y más de 14.200 motociclistas, siendo estos últimos los actores viales con mayores casos de siniestralidad.

El secretario de Movilidad de Medellín, Mateo González, aseguró que ya se han desarrollado 901 intervenciones culturales en lo que va del año para contrarrestar esta problemática.

"Hemos realizado 26 visitas a empresas y 11 ferias itinerantes en los barrios. Hemos, dentro de estos espacios, generado mucha conciencia y hemos realizado también la cambiatón de más de 400 cascos, y hemos regalado 94 formaciones avanzadas en materia de motociclismo", indicó el funcionario.

Vale la pena recalcar que este año ya van 185 personas que han fallecido en las vías y se han reportado más de 18 mil personas heridas en siniestros viales, siendo la motocicleta con 106 casos, los peatones con 67 casos y la bicicleta con 5, los principales actores con mayores incidentes en la ciudad.