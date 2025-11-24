Compromiso Bogotá reporta 110 líderes formados y más de 150 emprendimientos impulsados el primer año

Bogotá avanza en la construcción de oportunidades para su juventud. A un año de la puesta en marcha de Compromiso Bogotá, la iniciativa presentó un balance que destaca el fortalecimiento del liderazgo público de más de 100 jóvenes y un impacto social que comienza a sentirse especialmente en Suba, territorio piloto.

La estrategia inició su labor en este territorio con el propósito de enfrentar la falta de esperanza que afecta a muchos jóvenes, ofreciéndoles acompañamiento, oportunidades reales y espacios de participación. En el trabajo realizado se rectificó que Suba enfrenta una crisis por la falta de oportunidades, la desmotivación y casos de suicidio juvenil. Por ello, trabajará de la mano de aliados públicos y privados para abrir caminos laborales y formativos.

“Este informe lo que muestra es ese hilo conductor en la construcción de confianza, donde hemos podido generar relaciones cercanas entre líderes de la comunidad, empresarios, fundaciones, universidades y la Alcaldía también. Entonces ahí es lo que estamos demostrando y todas las cifras apuntan a esa construcción de confianza”, afirmó María José Rubio, directora de Compromiso Bogotá.

En su primer año, Compromiso Bogotá desarrolló más de 50 encuentros que conectaron a empresas, fundaciones, líderes comunitarios y ciudadanos, generando más de 100 alianzas estratégicas. Gracias a este trabajo articulado, 110 líderes reforzaron sus capacidades en liderazgo público transformador, mientras que más de 150 emprendimientos locales encontraron apoyo y visibilidad a través de ferias y espacios de promoción.



Para María José Rubio, directora de Compromiso Bogotá, estos resultados confirman que cuando la comunidad se une alrededor de un propósito común, “el territorio se transforma desde adentro”.

“Habitualmente, cuando alguien se acerca a una iniciativa, viene buscando qué consigue. Este año, hemos construido la cultura de que más allá de qué consigo yo es también qué aporto y cómo entre todos aportamos y de esa forma logramos los objetivos para el bien común”.

La iniciativa adoptó un código de ética con el que busca garantizar que todas las personas involucradas comprendan una premisa fundamental: el cambio se construye unidos. Bajo este principio, el programa ha impulsado tres líneas clave de acción. En primer lugar, el fortalecimiento del liderazgo local, asegurándose de que los líderes impacten positivamente su territorio y se comprometan con objetivos comunes. Además, ha promovido la articulación de esfuerzos entre organizaciones que, con frecuencia, ofrecían servicios similares sin coordinación. Al unir capacidades y diseñar rutas de apoyo basadas en las necesidades reales de la comunidad y no en intereses individuales, la eficiencia ha aumentado de manera notable.

Publicidad

La iniciativa continuará su labor mediante la creación de un comité de aprendizaje que se encargará de evaluar el tejido social, potenciar emprendimientos y fortalecer la empleabilidad juvenil, uno de los retos más urgentes para la ciudad.

Compromiso Bogotá se prepara para un nuevo ciclo de trabajo que promete seguir tejiendo redes, ampliando oportunidades y fortaleciendo la construcción colectiva en la capital.