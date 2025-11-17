Los requisitos para inscribirse a becas para jóvenes que sobresalieron en Pruebas saber

La capital colombiana abrió una nueva puerta de oportunidades para sus estudiantes más destacados. La Agencia Atenea presentó oficialmente la línea Jóvenes a la E – Talentos Excepcionales, un componente especial dentro del ya conocido programa de acceso a la educación superior, que busca reconocer el mérito académico, artístico y deportivo de los egresados de colegios oficiales de Bogotá.

La iniciativa está dirigida a jóvenes de hasta 28 años que hayan demostrado un rendimiento excepcional en distintos ámbitos. En el caso de los estudiantes, podrán postularse quienes obtuvieron puntajes dentro del 2% más alto de la ciudad en la prueba Saber 11, lo que corresponde a los percentiles 99 y 100. En paralelo, también se abre la puerta para artistas formados en el programa Crea de Idartes, así como para deportistas de alto nivel avalados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd).Según la Agencia Atenea, el propósito central es impulsar a quienes han mostrado una trayectoria sobresaliente y brindarles herramientas para continuar su formación profesional sin barreras económicas.

El programa ofrece becas completas en instituciones de educación superior privadas acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, una medida que busca equiparar el acceso a la educación de calidad con base en el mérito y no en la capacidad económica de cada familia. De los 3.700 cupos habilitados en la convocatoria general de Jóvenes a la E, una parte está reservada exclusivamente para la línea de Talentos Excepcionales. Para esta versión, Atenea anunció la preselección de 294 estudiantes con puntajes destacados, 50 artistas en áreas como música, danza, artes visuales y creación digital, y 10 deportistas de alto rendimiento que representan a Bogotá en distintos escenarios.

El proceso de identificación de estos jóvenes contó con el apoyo articulado de la Secretaría de Cultura, Idartes, Idrd y la misma Agencia Atenea. Para participar, los aspirantes deben haber culminado la educación media en instituciones oficiales de la ciudad y estar admitidos, o en proceso de admisión, en programas ofrecidos por universidades o institutos tecnológicos con acreditación vigente. Las becas cubren estudios técnicos, tecnológicos y profesionales en áreas variadas: administración, derecho, artes, humanidades, ciencias sociales, educación, ingeniería, salud, servicios y tecnologías de la información.



El proceso de postulación se realiza a través de la plataforma Sicore, donde los jóvenes deben crear un usuario, diligenciar su hoja de vida, cargar los documentos solicitados y seleccionar hasta dos programas académicos de su interés. Los resultados podrán consultarse el 15 de diciembre de 2025, mientras que el formulario de inscripción permanecerá disponible hasta el 18 de noviembre.

Víctor Saavedra Mercado, director general de la Agencia Atenea, destacó la importancia de esta estrategia como motor de movilidad social: “Con Jóvenes a la E fortalecemos la educación como la fuerza que impulsa la innovación y la equidad en Bogotá. Apostamos por una ciudad que cree en sus jóvenes y que transforma su futuro a través del conocimiento”, afirmó.Con esta nueva línea, el Distrito consolida un mensaje claro: el talento joven merece ser respaldado y la educación superior debe estar al alcance de quienes demuestran excelencia, sin importar su origen social.