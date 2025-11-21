Inundaciones en Bogotá: vehículos quedan atrapados en una vía inundada durante fuertes lluvias

El clima en Bogotá es muy variado, pues puede pasar del sol a la lluvia en cuestión de minutos. Esto ocurrió en la tarde de este viernes 11 de noviembre cuando se desató un aguacero que terminó ocasionando estragos en la ciudad.

Las precipitaciones no dieron tregua, durante la tarde la Secretaría de Movilidad informó de varias vías inundadas, entre ellas una en el sur de la ciudad resultó gravemente afectada.

Un video publicado en redes sociales dejó ver a varios vehículos en medio de un corredor completamente inundado. Según Movilidad, el hecho ocurrió en la avenida Boyacá frente al botadero Doña Juana.

Situaciones similares se vivieron en otros puntos de bogotá, por lo que el Cuerpo Oficial de Bomberos tuvo que intervenir ante las emergencias.



El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció manifestando que “las fuertes lluvias en la tarde de hoy generaron varios incidentes en la ciudad. Los equipos de Bomberos y el Idiger han atendido 18 inundaciones y la caída de 12 árboles. Esto, sumado a varios accidentes en TransMilenio, ha generado afectaciones en la movilidad”.



Video de vehículos atrapados en una vía inundada en Bogotá