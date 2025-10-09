Revelan video de camioneta atropellando a varios manifestantes propalestina en Bogotá

En video quedó registrado el momento exacto en el que una camioneta plateada arrolló a varias personas que hicieron parte de la marcha propalestina el pasado martes 7 de octubre en Bogotá. De acuerdo con el reporte de las autoridades, 12 personas resultaron heridas.

Este hecho generó fuerte indignación en los testigos, quienes aseguran que el conductor del vehículo "aceleró deliberadamente y no tenía placas visibles", según las entrevistas realizadas por medios locales como CityTv.

Aquí el video de lo sucedido:

Además, la movilización reunió a más de 4.500 personas que se manifestaron en 15 puntos de la ciudad, en solidaridad con Palestina y en rechazo a la situación de Gaza; generando afectaciones en la movilidad y el transporte público, de acuerdo con cifras divulgadas por TransMilenio.



El hecho está siendo investigado, pero hasta el momento no se ha confirmado la identidad de quien conducía el vehículo. Víctimas y organizaciones exigen respuestas y sanciones, mientras crece la preocupación por la seguridad en manifestaciones pacíficas.



¿Cómo fueron las protestas en Bogotá?

Centenares de colombianos se reunieron frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá al grito de "¡Libre Palestina!" para manifestarse contra la guerra en Gaza, una jornada cuestionada por realizarse el día del segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel.

"¡Palestina vencerá!", dijo al unísono la multitud, que luego arengó: "Los niños en Gaza también son nuestros niños".

Los manifestantes desplegaron una enorme bandera de Palestina frente a la sede diplomática y exhibieron carteles con mensajes como "La libertad no existe hasta que todos seamos libres", "¡Viva Palestina libre!" o "La lucha con y por Palestina es por la humanidad".

También hubo banderas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y otras organizaciones que se sumaron a la manifestación, así como miembros de las barras bravas de clubes de fútbol como Millonarios.

Vandalismo contra un bus en las manifestaciones propalestina en Bogotá el 7 de octubre Foto: suministrada

Igualmente se sumaron estudiantes de instituciones públicas, como las universidades Pedagógica y Nacional, y artistas con pancartas en las que se leía "Si Palestina no es libre, nadie es libre" y a grito de "¡Que la palabra sea piedra contra el muro!".

Durante la jornada, algunos de los manifestantes quemaron una bandera de Estados Unidos que fue alterada y en lugar de las estrellas y las barras tenía calaveras, esvásticas y líneas rojas que simulaban ríos de sangre.