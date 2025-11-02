Vecina que presenció agresión contra estudiante de Los Andes revela lo que pasó esa noche

Bogotá sigue conmocionada por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante universitario que fue brutalmente agredido durante la madrugada del 31 de octubre, tras asistir a una fiesta de Halloween en el norte de la ciudad.

El joven, de 22 años, fue hallado con graves heridas cerca de la calle 64, y aunque fue trasladado de urgencia por la Policía Metropolitana al hospital de Chapinero, no logró sobrevivir.

El caso, que ha despertado indignación en redes sociales y en la comunidad universitaria, tiene ya un presunto responsable: Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue capturado y vinculado formalmente al proceso judicial por su presunta participación en la agresión.

Capturadas por caso de Jaime Moreno, estudiante de Los Andes que murió en Halloween, quedan libres Foto: redes sociales /Policía de Bogotá

Este domingo 2 de noviembre se realizan las honras fúnebres de Jaime Esteban, mientras su familia y amigos exigen justicia. Su hermano, David Moreno Jaramillo, lo recordó entre lágrimas en entrevista con Noticias Caracol: “Él fue la persona más leal que he tenido en mi vida y la que más me amó. Era mi hermano mayor, pero prácticamente éramos parejos. Me acompañó en todo, siempre estuvo ahí”, expresó visiblemente afectado.



Habla vecina que presenció todo

En medio de la investigación, un relato podría ser determinante para esclarecer lo ocurrido. Emperatriz Carreño, vecina del sector donde ocurrió la riña, aseguró haber presenciado la escena desde su vivienda. Según su testimonio a Noticias Caracol, todo sucedió rápidamente.



“Jaime Esteban estaba peleando con un muchacho de negro. No con el que tenía la cabeza pintada de rojo, sino con otro. Ese muchacho le da un golpe fuerte, Jaime pierde el equilibrio y cae contra la puerta. Se golpea muy duro la cabeza”, relató la mujer.

Carreño añadió que, tras la caída, intentaron auxiliarlo mientras pedían ayuda a la Policía. “Yo desde arriba estaba gritando. Un muchacho lo estaba auxiliando y los dos empezamos a llamar al tiempo. Fue terrible. Él se pegó en la cabeza y empezó a sangrar mucho, borbotones caían de su boca”, narró.

Los reportes oficiales señalan que la riña se produjo hacia las 3:05 a.m., y que a las 3:45 una patrulla llegó al lugar para trasladar al joven, ya inconsciente, hasta el hospital. En los videos de seguridad se observa a varios uniformados y a un amigo de la víctima acompañándolo durante el traslado.

Las autoridades avanzan en la recolección de videos y testimonios para determinar con exactitud cómo se desarrollaron los hechos y si hubo más involucrados. Algunos testigos aseguran que otro hombre, también vestido de negro, huyó del lugar instantes después de la agresión.

Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros de la Universidad de los Andes despiden a Jaime Esteban entre el dolor y la exigencia de justicia. Su historia, que comenzó como una noche de celebración, terminó en tragedia y dejó a una familia marcada por la pérdida y al país entero clamando por respuestas.

“Quiero que la familia sepa que estoy a su disposición —agregó Emperatriz Carreño— porque la verdad fue terrible. Él luchó mucho por su vida”.

Así se enteró la familia de Jaime Esteban

Luis Alfonso Jaramillo, tío de Jaime Esteban, habló de cómo se enteraron de la tragedia: "Eran las 5 de la mañana y Jaime no contestaba el teléfono. Su mamá toda la noche pendiente de él porque debía llegar a eso a las 3:00 - 3:30 de la madrugada aproximadamente, que era lo que él le había dicho a la mamá".

El tío de la víctima reveló que al tratarlo de ubicar al joven con su celular, aparecía la zona: "Recibimos el llamado desde el hospital de Chapinero, recibiendo la noticia de que está ya atendiéndose en urgencias".