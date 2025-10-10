Acusado por feminicidio en Atlántico pide excluir del juicio a testigo de Medicina Legal

A cuatro días de que se cumpla el primer aniversario del feminicidio de Yenifer Ortega Vega, en el municipio de Repelón, Atlántico, el juicio oral contra su esposo Alfonso Gómez Mendoza avanza en medio del inconformismo de la familia de la mujer, por cuenta de una solicitud del acusado que hoy impide a las víctimas defenderse al 100% en el proceso.

Las pruebas apuntan a que Gómez sería quien asfixió a su esposa, envolvió su cuerpo en una sábana y lo escondió debajo de la cama. Incluso, versiones de testigos señalan que, después del crimen, este hombre se sentó a tomar un café con su suegra para que nadie sospechara de que Yenifer yacía muerta.

Una de las pruebas clave de la Fiscalía es el testimonio de la especialista de Medicina Legal que constató las causas de muerte, sin embargo, esta no se ha podido presentar en el juicio porque la defensa del acusado se opone y hasta interpuso un recurso de apelación para evitar que la testigo comparezca.

Hace tres meses, la apelación pasó a manos del Tribunal Superior de Barranquilla y la familia de Yenifer pide que se resuelva pronto para que el caso no se debilite y caiga en la impunidad.

"Estamos a la espera, en la familia nos sentimos muy angustiados, el pueblo está preocupado porque es una cosa que en el municipio nunca se había visto y pues todo el pueblo ha estado pendiente. El 14 de este mes se cumple un año y no nos han solucionado nada, de nada nos sirve que estemos haciendo juicio si el Tribunal no nos ha dado respuesta sobre el recurso que ha solicitado el abogado del asesino", expresó Yulieth Ortega, hermana de la víctima.

Gómez Mendoza fue capturado en un hospital de Santa Marta, días después del crimen, cuando recibía atención por unas quemaduras que él mismo se provocó.