Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Adulto mayor desapareció tras caer en un arroyo en Soledad, Atlántico

Adulto mayor desapareció tras caer en un arroyo en Soledad, Atlántico

Cabe recordar que esta semana un adolescente murió ahogado en un arroyo de esta misma población del Atlántico.

Lluvias barranquilla medidas nuevas.jpg
Las lluvias más intensas se esperan para este sábado.
BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

Los arroyos volvieron a causar estragos y a poner en aprietos a transeúntes y conductores durante las lluvias que se registran la tarde y noche de este viernes, 4 de octubre, en el área metropolitana de Barranquilla.

En el municipio de Soledad, la comunidad del barrio Ciudadela Metropolitana reporta que un adulto mayor cayó en el arroyo El Salado y desapareció con la corriente, por lo que los organismos de socorro se alistan para activar labores de búsqueda.

Momentos previos, también en el municipio de Soledad, dos mujeres, madre e hija, se salvaron de morir ahogadas cuando fueron sorprendidas por la corriente de un arroyo. Por fortuna, una persona que pasaba por la zona, se percató de lo ocurrido, se lanzó al agua y alcanzó a rescatarlas.

Al mismo tiempo, en el barrio San Nicolás, sur de Barranquilla, un motociclista por poco pierde la vida cuando era arrastrado junto a su vehículo por el arroyo Don Juan, hasta que la comunidad alcanzó a sacarlo del canal, halándolo por los costados. A la motocicleta, no obstante, se la llevó la corriente.

Estos casos se registran la misma semana en la que un adolescente, de 15 años, falleció tras caer en la corriente del arroyo El Platanal, cuando se encontraba departiendo con sus amigos después de un entrenamiento.

La Alcaldía de Soledad también reporta la caída de un árbol en el barrio Pumarejo, lo cual afectó cinco viviendas.

