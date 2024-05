Antes del accidente, no había ninguna fuga en el alcantarillado: Triple A sobre colapso de vía

La primera hipótesis que planteó el ministro de Transporte, William Camargo, sobre el cráter que se abrió en la rampa de un puente en la vía entre Barranquilla y Soledad, es que el terraplén quizá colapsó por la humedad que genera una red de alcantarillado.

Sin embargo, la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo Triple A emitió un comunicado para “aclarar que, antes del accidente, no se había registrado ninguna fuga en el sistema de alcantarillado de la zona afectada”.

La compañía insistió en que “realiza mantenimientos regulares y permanentes en los que no había indicios de fallas que pudieran haber contribuido al evento”. Por el contrario, Triple A sostuvo que “la falta de mantenimiento adecuado de la vía y sus aproximaciones pudo haber provocado filtraciones y lavado de finos, lo que resultó en el colapso de la vía sobre el colector”.

“No obstante, con el fin de evaluar la posible afectación a la infraestructura de alcantarillado por el colapso de la estructura de aproximación al puente, se están realizando bloqueos en tres puntos diferentes de colectores que descargan sobre el tramo afectado, para posteriormente eliminar los vertimientos causados a raíz del colapso ocurrido en el puente”, informó Triple A.

“La compañía dispondrá de maquinaria amarilla para realizar estas reposiciones. La prioridad de Triple A es garantizar la seguridad y el bienestar de todos, por lo que se compromete a informar de manera oportuna, precisa y en colaboración con las autoridades, los avances en la investigación y las acciones que se emprendan”, agregó.

William Camargo sobre colapso de puente en Barranquilla

No obstante, el ministro de Transporte, William Camargo, insistió la tarde de este viernes en que allí se observa “un caudal de agua que no es normal o no es de la zona, porque no existe allí un afluente natural”.

“Lo que sugiere esto es que por allí seguramente pasa alguna tubería que pudo haber sido colapsada, pero eso es parte de lo que está indagando el equipo de ingenieros del Invías”, precisó.

Desde el mismo lugar de los hechos, el ministro de Transporte también aseguró que la Agencia Nacional de Infraestructura no evidenció daños en el puente que colapsó entre Barranquilla y Soledad y que, incluso, descartaron que hubiese un debilitamiento de la estructura.