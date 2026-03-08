En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Avanzan jornada de votación en el norte de Barranquilla: “No duré ni cinco minutos”

Avanzan jornada de votación en el norte de Barranquilla: “No duré ni cinco minutos”

En el colegio Lyndon B. Johnson, ubicado en el norte de la ciudad, fueron habilitadas 30 mesas de votación, para un aforo de votantes de 10.200 personas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad