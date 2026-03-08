Avanzan jornada de votación en el norte de Barranquilla: “No duré ni cinco minutos”

Poco a poco van llegando los votantes hasta los diferentes puestos de votación en el área metropolitana de Barranquilla, donde al menos en el norte de esta ciudad los habitantes aplauden la rapidez con la que están ejerciendo su derecho al voto. En el colegio Lyndon B. Johnson, por ejemplo, Otto Vargas dice que no demoró ni cinco minutos para votar.

“Fue algo supremamente fácil, rápido, no hubo mayores complicaciones, todo muy sencillo y muy bien organizado. Se está luciendo la democracia en el país. No me demoré creo que ni cinco minutos votando, fue muy rápido”, dijo inicialmente.

Otro de los que habló fue Orlando Iturrey:

“Creo que todo está muy organizado. Excelente trabajo de la Registraduría. Vine con mis familiares y hemos estado en varios puntos de votación. Nos levantamos muy temprano. Ahora vamos para otro”.



En el colegio Lyndon B. Johnson, ubicado en el norte de la ciudad, fueron habilitadas 30 mesas de votación, para un aforo de votantes de 10.200 personas.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana, coronel Diego Mora, afirmó desde la plaza de La Paz que aún no hay alteraciones del orden público.

#LaElecciónEsColombia Hasta el norte de Barranquilla siguen llegando las personas para votar en el colegio Lyndon B. Johnson, donde la Registraduria habilitó 30 mesas para los sufragios.



Orlando Iturrey y Otto Vargas son dos de los ciudadanos que madrugaron para llegar a votar pic.twitter.com/NBkAaHebhj — Blu Caribe (@BLUCaribe) March 8, 2026