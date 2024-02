Comité Olímpico Colombiano insistirá ante Panam Sports revisión de Panamericanos para Barranquilla

Para algunos no todo está perdido en medio de la lucha que arrancó desde el 3 de enero para que a Barranquilla no le quitaran la sede de los Juegos Panamericanos 2027 , pues el Comité Olímpico Colombiano considera que aún hay una última ficha por jugar el próximo 17 de febrero.

En este caso se trata de la búsqueda de una aprobación con las dos terceras partes de los 41 miembros de Panam Sports de una proposición para que el tema de Barranquilla sea incluido en la próxima asamblea extraordinaria, para que, de este modo, se escuche al Comité Olímpico Colombiano sobre lo ocurrido y se busque rescatar la sede para la ciudad.

¿Qué dicen los deportistas?

"Es que se está haciendo un lobbing con la mayoría de los presidentes de los comités olímpicos de América. Necesitamos las dos terceras partes, las cuales le exigen para que convoquen la asamblea extraordinaria con el punto sobre Barranquilla", explicó Helmut Bellingrodt, miembro del COC.

Para el exdeportista, ganador en justas olímpicas, resulta molesto que no haya habido una comunicación directa al comité colombiano, sino que solo fue enviado un comunicado de prensa.

"Todavía hay una solicitud que se hizo firmada por el presidente Ciro Solano y no han respondido, se hizo el día lunes. No entiendo por qué no responden, se está haciendo hincapié en que la asamblea extraordinaria toque el tema de Barranquilla para poder sustentar todos los inconvenientes para logar el pago oportuno de la cuota", explicó.

Sobre el anuncio de Panam Sports de dos ciudades que aspiran ser sede de los Panamericanos

Panam Sports oficializó que Perú y Asunción son los posibles candidatos que albergarán la sede de los Juegos Panamericanos 2027.

"Entre ellas saldrá la ciudad sede que albergará los XX Juegos Panamericanos de la historia", indicaron, dejando en claro que Colombia no hace parte ya de las posibilidades de la sede de esa edición.

"Finalizado el primer proceso de postulación de ciudades candidatas para los Juegos Panamericanos 2027, abierto por Panam Sports el pasado 5 de enero, dos ciudades sudamericanas cumplieron con todos los requisitos y oficializaron su interés de albergar la máxima cita multideportiva del continente", explicaron.