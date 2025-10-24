En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Contraloría alerta pérdidas millonarias en proyectos del OCAD Paz en el Caribe

Contraloría alerta pérdidas millonarias en proyectos del OCAD Paz en el Caribe

A pesar de los más de $35 billones aprobados en proyectos con regalías, la Región Caribe sigue registrando altos índices de pobreza. El contralor advirtió que miles de obras no se ejecutan.

BLU Radio // Contraloría // Foto: Contraloría General de la Nación
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

En medio de la rendición de cuentas del Sistema General de Regalías en Valledupar, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reveló graves irregularidades en el manejo de los recursos del OCAD Paz en la Región Caribe.

Según el organismo de control, entre 2022 y 2025 se auditaron 599 proyectos de regalías por un valor de $7,1 billones, de los cuales 155 corresponden al OCAD Paz. De esas revisiones se consolidaron 414 hallazgos fiscales por $1,7 billones y un posible detrimento al patrimonio público de $224.000 millones.

“Departamentos como La Guajira, Córdoba y Sucre registran indicadores de pobreza que superan el 60 %, con miles de proyectos financiados con regalías que incluyen obras inconclusas, sobre todo obras sin propósito y que no conectan con el desarrollo ni con la realidad de las necesidades de la gente”, indicó el contralor.

Actualmente hay 425 actuaciones fiscales en trámite por más de $1,2 billones, y se han emitido 49 fallos con responsabilidad fiscal en esta región, por $154.000 millones.

  1. Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero sobre consulta del Pacto Histórico
    Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero sobre consulta del Pacto Histórico
    Foto: suministrada
    Antioquia

    Piden a la Contraloría investigar si hubo detrimento por retiro de Daniel Quintero de consulta

  2. foto-contraloria.jpg
    Visita de Contraloría a obras en el Huila.
    Foto: Contraloría General.
    Nación

    Obras inconclusas en el Huila superan los 5.3 billones de pesos: Contraloría

El contralor cuestionó la llamada “abundancia vacía”, que, según él, implica tener recursos, pero sin rumbo. Recordó que en La Guajira, por ejemplo, se han invertido más de $109.000 millones en parques y espacios recreativos, mientras persisten sentencias judiciales que ordenan garantizar agua y alimentación a la población Wayúu.

Finalmente, el ente de control hizo un llamado a replantear el modelo de inversión de las regalías y convertirlo en un verdadero motor de desarrollo sostenible, que permita que los recursos del OCAD Paz y del sistema en general lleguen efectivamente a las comunidades que más los necesitan.

