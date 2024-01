Day Vásquez pidió aplazar audiencia para legalizar colaboración con la Fiscalía; se quedó sin plata

Daysuris Vásquez pidió aplazamiento a la cita que tenía este lunes 15 de enero con un juez de Control de Garantías de Barranquilla para que legalizara el principio de oportunidad que, desde inicios de diciembre pasado, pactó con la Fiscalía para tener inmunidad total a cambio de entrega de información sobre el proceso de enriquecimiento ilícito que involucra al hijo mayor del presidente de la República.

De acuerdo con Alait Freja, Day Vásquez no cuenta con los $40 millones que debe cancelar para reintegrar los recursos con los que habría incrementando ilegalmente su patrimonio, para lo que solicitó una nueva fecha mientras reúne la cantidad señalada.



"Dentro del trámite de solicitud de aplicación del principio de oportunidad he radicado una solicitud en aras que se fije una nueva fecha y hora para la legalización de la audiencia de aprobación del mismo, a viva cuenta de que a la fecha para la señora Daysuris Vásquez no le ha sido posible la consecución de los recursos, para poder cumplir con ese reintegro del incremento patrimonial que obtuvo a través de la comisión de los delitos por los cuales está solicitando la aplicación de la oportunidad", indicó el abogado.

Es de mencionar que Vásquez esta siendo procesada por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, lavado de activos y uso de datos personales, a los cuales ya se allanó en una previa imputación.

Publicidad

Hace un año, a través de una entrevista entregada a un medio de comunicación, Daysuris Vásquez reveló que su expareja sentimental, Nicolás Petro, habría recibido recursos de Santander Lopesierra y de 'El Turco' Hilsaca para la campaña presidencial de su padre, en medio de una jugada que no habría sido conocida al interior de la campaña y cuyos recursos habrían sido empleados para uso propio.

De acuerdo con la Fiscalía, habrían sido más de 1.000 millones de pesos los obtenidos irregularmente por la pareja, en cabeza del exdiputado del Atlántico, los cuales no han sido justificados hasta la fecha.

Le puede interesar: