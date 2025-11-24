Denuncian ante Fiscalía supuesta falsedad en certificado de actual rector de Uniatlántico

Las disputas por la rectoría en la Universidad del Atlántico llegaron hasta la Fiscalía, con una denuncia por falsedad de documentos. Esto, a partir de la verificación realizada por la Corporación Universitaria Salamanca de Barranquilla sobre los antecedentes laborales del rector Leyton Barrios, luego de que el Ministerio de Educación le pidiera verificar si era cierto que este había ejercido como docente en la institución entre 2013 y 2016.

Pese a que ante el comité de acreditaciones de la Universidad del Atlántico fueron presentados el pasado 20 de agosto certificados con los sellos de la institución Salamanca, los que indicaron que el rector Luis Francisco Robayo afirmaba que Barrios había sido docente durante cuatro años; en una comunicación posterior del 19 de noviembre indicaron que era falsa dicha vinculación laboral y anunciaron procesos internos contra recursos humanos.

A esto se suma la presentación de una denuncia penal por falsedad ideológica en documento privado para establecer la trazabilidad de cómo fueron emitidos estos documentos que dan cuenta de lo que habría sido la afiliación de Barrios como docente de derecho laboral, derecho comercial y derecho internacional público; siendo que las comunicaciones fueron enviadas desde los correos corporativos de recursos humanos con copia a Rectoría.

Aunque no hay un comunicado formal por parte de la Universidad del Atlántico por lo sucedido, el rector asistió este lunes 24 de noviembre a una reunión del Consejo Superior, en la que se planificó la discusión de asuntos vinculados con el gasto presupuestal de la alma mater. Al respecto, se conoce que el rector negó en el pasado que fueran falsas sus certificaciones y aseguró que él sí tiene experiencia como docente, no solo en la Corporación Universitaria Salamanca, sino también en la Corporación Universitaria Americana, cuyo certificado laboral también está bajo revisión.