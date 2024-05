Erosión del río Magdalena está consumiendo vía en Malambo, Atlántico: 60 familias bajo alerta

El inminente riesgo por posibles inundaciones que padecen la vereda Caimital y los barrios Mesolandia, Marquetalia y El Morrito de Malambo, Atlántico, mantiene en alerta máxima a unas 60 familias por los graves problemas de erosión costera que, poco a poco, han ido consumiendo gran parte de la vía que los comunica con la cabecera municipal.

El problema se ha agudizado hasta tal punto que, la misma fuerza del río Magdalena, se ha tragado hasta el camino por donde transitaba la gente, lo que obligó a que desde este lunes se declarara la alerta naranja durante un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en el que, además, se ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado, PMU, en la zona.

Así lo indicó la alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, quien pidió la presencia del director de la Ungrd, Carlos Carrillo, para que la emergencia sea atendida desde el orden nacional.

"Si esto se llegase a romper, no solamente se van a ver afectada las 60 familias de Caimital, sino también los habitantes de los barrios Mesolandia, Marquetalia y El Morrito. Es por esto que me sumo al llamado enérgico para que el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, para que intervengan este terreno, pues ya no tenemos camino por donde transitar. Aquí hay niños, hay colegios, hay adultos mayores, necesitamos de su ayuda porque no queremos que ocurra una tragedia", dijo.

Publicidad

A este llamado también se suman líderes campesinos como Luis Sandoval, quien confirmó que son múltiples las hectáreas de cultivos de pancoger debido a las filtraciones del río Magdalena.

"Bueno (...) es preocupante el tema, pues nosotros los campesinos de este sector hemos perdido los cultivos de pancoger, especialmente cosechas de yuca y mango, por lo que pedimos ayuda al Gobierno Nacional, a la UNGRD, Cormagdalena y demás entidades que pueden regalarnos una solución", explicó.

Publicidad

A su vez, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Malambo, Atlántico, Ralphy Coronado, confirmó que los miembros de la institución realizarán sobrevuelos en la zona y un reporte por el inminente riesgo que genera la creciente súbita de río Magdalena.