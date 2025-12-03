En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Estadounidense fue expulsado del país por intimidar y acosar mujeres en Cartagena

Estadounidense fue expulsado del país por intimidar y acosar mujeres en Cartagena

Al extranjero se le prohibió el ingreso al país durante 10 años.

Estadounidense fue expulsado por intimidar y acosar mujeres en Cartagena.
Suministrada.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

