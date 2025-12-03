Estadounidense fue expulsado del país por intimidar y acosar mujeres en Cartagena

Las constantes quejas de vecinos sobre el comportamiento hostil y agresivo, e incluso las denuncias por acoso a mujeres, provocaron la expulsión del país de un ciudadano estadounidense que se encontraba en Cartagena.

El extranjero, de 44 años, que habría intentado ingresar a la fuerza a un apartamento habitado por mujeres, según detalló la seccional Caribe de Migración Colombia, fue señalado además de perseguir durante varios días, y hacer insinuaciones inapropiadas a las jóvenes que vivían en el mismo condominio donde se hospedaba.

Tras la acumulación de denuncias, el hombre fue expulsado del país y también se le prohibió el ingreso a territorio colombiano durante 10 años.

“Se estableció que la conducta del extranjero no solo afectó a las víctimas directas, sino que alteró la convivencia y el orden público en la zona. Por ello, se tomó la decisión discrecional de expulsarlo del país y prohibir su ingreso por un período de diez años, medida orientada a salvaguardar la tranquilidad social y prevenir nuevos episodios de violencia”, detalló la entidad en un comunicado.



Asimismo, la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, aseguró que quienes ingresan al país deben respetar todas las normas y leyes.

“En Colombia no toleramos amenazas, acoso ni comportamientos que pongan en riesgo la integridad de las personas. Actuamos de inmediato porque nuestra obligación es proteger a la comunidad y garantizar que quienes ingresan al país respeten las normas y la ciudadanía y, especialmente, las mujeres”, dijo.

De acuerdo a Migración Colombia, más de 2.600 extranjeros fueron inadmitidos en todas las terminales del país, incluido el aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena.

A su vez, cerca de 250 visitantes fueron expulsados, y de estos unos 20 fueron desde la ciudad de Cartagena. Estados Unidos es el cuarto país con más expulsiones desde Colombia en 2025.