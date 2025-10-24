Estas son las medidas del Gobierno para reforzar seguridad en Bolívar; hay aumento de recompensas

Tras un consejo de seguridad que se extendió por más de cuatro horas, el ministro de defensa Pedro Sánchez anunció las nuevas estrategias y medidas para reforzar la seguridad en el departamento de Bolívar, especialmente en el sur de esta región, y la ciudad de Cartagena.

Junto al gobernador de Bolívar, Yamil Arana, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y 21 alcaldes de los municipios de Bolívar, el jefe de la cartera de Defensa anunció un refuerzo en el pie de fuerza de la Policía de 300 nuevos uniformados, el ingreso de un batallón con 125 hombres a la recién creada Fuerza de Despliegue Rápido Número 9- FUDRA, una inversión de cerca de 14.600 millones de pesos para fortalecer y renovar el parque automotor, además de la compra de drones y antidrones para combatir las economías ilícitas y los grupos armados.

Asimismo, el ministro Sánchez confirmó el aumento de las recompensas por los principales cabecillas criminales que delinquen en el departamento, entre ellos, alias 'Omar' o 'Casinga', por quien se ofrece hasta 3.284 millones de pesos.

También está alias 'Mara' y alias 'Arbey', con recompensas de 1.641 millones de pesos cada uno y alias 'Carrito' o 'Andrés', cuya recompensa es de 640 millones de pesos. Todos integrantes del ELN.



También se elevó la recompensa hasta 640 millones por alias 'Piña' o Moisés, alias 'Bejuco', alías 'Bocachica' y alias 'Jefferson', señalados cabecillas del Clan del Golfo. A su vez, hay una recompensa por este mismo valor por alias 'Julián', de la estructura 37 de las disidencias de las Farc.

“En el sur de Bolívar convergen tres actores criminales. El ELN, las disidencias de las Farc, que no le apostaron a la paz del 2016, y el Clan del Golfo. Mientras el ELN y las disidencias se enfrentan en el Catatumbo, en el sur de Bolívar se unen para atacar al Clan del Golfo. Su único interés es la economía ilegal: viven de la minería ilegal, del narcotráfico, de la extorsión y el secuestro”, sostuvo el ministro.



Plan especial de seguridad de Cartagena

Uno de los puntos centrales de este consejo de seguridad fue la situación de Cartagena y la expansión de las bandas criminales que se disputan el territorio, aumentando los índices de criminalidad sorberlos en los sectores populares.

En respuesta a las peticiones del alcalde Dumek Turbay, el Mindefensa anunció la restructuración de un batallón de Infantería de Marina que apoyará las labores de patrullaje e investigaciones en los sectores más críticos de Cartagena. Al tiempo que reveló el inicio de un plan de desarme liderado por la Policía Nacional en esta ciudad.

“Es algo sumamente importante para esta ciudad y desarrollaremos un plan integral de desarme para lograr reducir tasa de homicidios que se incrementó del 2021 al 2022. Nos piden Fuerza Pública y la Fuerza Pública viene del mismo pueblo, no viene de otro lugar. Nosotros, como Fuerza Pública, no solo defendemos el pueblo, sino que somos del pueblo y la invitación es que se incorporen los jóvenes. Hay incentivos importantes, por ejemplo, si prestan el servicio militar este año están recibiendo un millón de pesos y a partir del año entrando un salario mínimo”, explicó el alto funcionario durante su intervención.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay indicó que estas acciones, sumadas a los esfuerzos en inversión social y de desarrollo de la ciudad, ayudarán a avanzar hacia la Cartagena segura que anhelan todos los cartageneros.

“El ministro nos ha dado el aval para que la Infantería de Marina. sostenida en el mapa de calor frente a los hechos de violencia, pueda acompañarnos, inclusive, hay una decisión de cambiar algunas de las responsabilidades territoriales que tiene el cuerpo de Infantería de Marina acantonado en Cartagena, para que pueda dedicarse a esta actividad y ese es un tema que habíamos comentado y solicitado. Hoy tenemos un visto bueno y eso es una noticia súper importante. Me voy con la tranquilidad de sentirme respaldado, que no estamos solos, y que todos los comandantes de fuerza han determinado un plan especial para que una ciudad tan importante para el país, por lo que significa en la operación portuaria, petroquímica y en el impacto del turismo, nos de la posibilidad de que, trabajando en equipo, podamos sentir la ciudad más segura”, precisó el mandatario.

Sobre los cambios en el batallón de Infantería de Marina 12 que opera en Cartagena y en otros siete municipios, y que brindará apoyos en patrullajes en los barrios críticos de la ciudad, el comandante de la Armada Nacional, el almirante Juan Ricardo Rosso, explicó los reajuste que harán para que entre operar.

“Estamos haciendo un reajuste en la jurisdicción de este batallón para reducirle esos otro siete municipios y se concentre específicamente en Cartagena, no solo en la ciudad, sino también en el área rural, para que haga un control más efectivo en la zona estratégica y, en coordinación con la Policía, hacer presencia en los sitios críticos, los barrios más sensibles donde hay crimen organizado, y poder trabajar y avanzar en la neutralización de las acciones delictivas que se dan aquí en la ciudad de Cartagena”, agregó el almirante, al tiempo que puntualizó que los siete municipios que deja ahora el Batallón 12 entrarán a la jurisdicción del Batallón 13, que opera entre Sucre y Bolívar.