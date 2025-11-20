En vivo
Estudiantes del Atlántico pagaron para ir a COP30 en Brasil, pero los estafaron

Estudiantes del Atlántico pagaron para ir a COP30 en Brasil, pero los estafaron

Los niños, junto a padres y profesores, pagaron más de $40 millones al supuesto trabajador de una aerolínea para asegurar tiquetes y hospedajes, pero fue él quien al parecer se voló con el dinero.

