Fotos: sigue deterioro de "potencial riesgo" en puente de la calle 30, en Soledad

Erosión en el talud del terraplén de acceso, grietas en el asfalto, en la estructura y en las barandas; deterioro en las vigas de soporte y hasta desniveles entre las placas recién intervenidas tras el colapso que hubo el año pasado se observan en el puente de la calle 30, en límites entre Barranquilla y Soledad, y cuya vía conduce hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Blu Radio hizo un recorrido por la zona y basta con acercarse al puente para percibir, no solo las afectaciones a simple vista, sino cómo la estructura parece estremecerse cuando transitan vehículos pesados, lo cual ocurre cada minuto, teniendo en cuenta que este es un corredor de carga entre Atlántico y Bolívar.

Más de uno dice que ha cambiado su ruta por temor a pasar por este puente y ser víctima de una tragedia como la que el año pasado dejó cuatro personas fallecidas.

"Me da miedo, porque yo estoy aquí cerca y siento los camiones, las mulas cuando pasan y se escuchan los golpes. Eso suena muy feo, es un peligro", manifestó Yumari Urdaneta, ciudadana que frecuenta el sector.

Yumari Urdaneta, habitante del sector cerca del puente de la calle 30, dice que siguen inundaciones en la zona de colapso del puente y cuestiona obras que se vienen realizando para garantizar estabilidad de la estructura. Asegura que no se atreve ni a atravesar el puente

Con ella coinciden los conductores que, a diario, transitan por el sector y quienes advierten que, a pesar de las obras realizadas hasta por la empresa de acueducto y alcantarillado, cada vez son más fuertes los desbordamientos de aguas residuales que se registran en la zona durante las fuertes lluvias, lo cual podría seguir debilitando el puente como ocurrió hace un año.

"Por esa agua fue que se hundió la placa, porque iba socavando por debajo y todavía es la hora que llueve y se desborda eso. Entonces, no me explico qué trabajos están haciendo", cuestionó Gabriel Escorcia, taxista que labora en la zona.

"Se podría estar fraguando una tragedia que puede ser evitada y uno no ve a ningún ente de control que venga a hacerle una revisión al puente. Dios quiera que no suceda otra tragedia", agregó el ciudadano Farid López.

Piden la intervención de los entes de control para garantizar una reparación y un mantenimiento de calidad al puente, antes de que se repita la tragedia.

¿Qué dice el Invías?

La Alcaldía de Soledad volvió a pasarle al Invías una solicitud urgente de intervención a este puente, tras "una visita técnica e inspección realizada en el área que arrojó alertas por su deterioro, las cuales podrían significar un potencial riesgo para la ciudadanía". La administración municipal agregó que ahora solo espera "que la respuesta de INVIAS se dé en forma inmediata".

Desde el Invías, informaron a Blu radio que “en este momento se está a la espera de que los especialistas vayan a hacer el recorrido de diagnóstico para determinar qué trabajos se deben hacer allí. Esta visita está programada para dentro de dos semanas aproximadamente”.

"Invías gestionó la adición por $6.000 millones para la ejecución de actividades de mantenimiento de los puentes Simón Bolívar, en Barranquilla; Gustavo Rojas Pinilla, en Montería, y el viaducto Cesar Gaviria, en Dosquebradas. Para iniciar la intervención, el contratista realizará el diagnóstico sobre las estructuras con el objetivo de determinar los trabajos que se requieren en cada uno de los puentes mencionados y así comenzar las obras en el mes de septiembre2, sostuvo la entidad.