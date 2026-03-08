Grupo de mujeres armó escándalo en casa de Laureano Acuña; reclaman supuestos pagos por votos

Previo a la jornada electoral de este domingo, le armaron escándalo en la casa al exsenador y actual candidato a la Cámara Laureano Acuña. Unas mujeres fueron a su casa a reclamar pagos de supuestos votos que ellas comprometieron a nombre del polémico líder político.

El ruido por estar presuntamente implicado en compra de votos vuelve a rodear a Laureano Acuña, quien desde 2022 está bajo investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia, por su presunta participación en este flagelo durante elecciones legislativas en el pasado.



Sobre el escándalo en su vivienda

En esta ocasión, dos mujeres llegaron hasta la puerta de su casa el pasado sábado 7 de marzo a reclamar en medio de gritos unos pagos para supuestamente pagar $75.000 por voto, a partir de unos compromisos que previamente habrían realizado con estas líderes de barrio.

Aunque al respecto la campaña de Laureano Acuña prefiere permanecer en silencio ante los fuertes señalamientos, desde la oficina de prensa del candidato indicaron a Blu Radio que el equipo jurídico está revisando posibles acciones judiciales.

Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmaron que las unidades del cuadrante recibieron un llamado por el escándalo que estaban realizando las mujeres, sin embargo, al momento de llegar, no las encontraron.



A su vez, las mujeres no se han acercado a un CAI a presentar su denuncia formal por compra de votos.