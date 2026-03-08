En vivo
Grupo de mujeres armó escándalo en casa de Laureano Acuña; reclaman supuestos pagos por votos

Grupo de mujeres armó escándalo en casa de Laureano Acuña; reclaman supuestos pagos por votos

Video muestra cómo dos mujeres llegaron hasta la puerta de su casa el pasado sábado 7 de marzo a reclamar presuntos pagos para pagar $75.000 por voto, a partir de unos compromisos que previamente habrían realizado con estas líderes de barrio.

