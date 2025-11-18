Hallan cuerpo en descomposición en Palmar de Varela: el tercero en menos de una semana

En menos de una semana han aparecido tres cuerpos sin vida en zona rural de Palmar de Varela, los cuales corresponderían a tres hombres que fueron reportados como desaparecidos el pasado martes, cuando al parecer los sacaron de la urbanización Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla, con rumbo desconocido.

El primer cuerpo fue hallado la madrugada del miércoles, abandonado sobre la vía Oriental y con evidentes signos de tortura. La mañana de ese mismo día apareció el segundo cuerpo en una trocha, a unos dos kilómetros de distancia del primero. Y este lunes festivo se dio el hallazgo de un tercer cadáver en este mismo municipio, cuyo avanzado estado de descomposición aumenta la sospecha de que su muerte está relacionada con el asesinato de los otros dos.

Así lo informó el coronel Eddy Sánchez, comandante de la Policía del Atlántico y quien aclaró, no obstante, que estos crímenes no se habrían cometido en Palmar de Varela, sino en un lugar distante al sitio donde fueron abandonados los cuerpos.

"Se presentó el hallazgo de estos cuerpos, pero tenemos claridad de que el hecho no se cometió ahí, digamos que no se cometió en una vivienda, no se cometió en un establecimiento público del municipio y eso nos genera alguna tranquilidad respecto a la población", manifestó.



"Claro está, eso no quiere decir que no estemos frente al caso, nosotros continuamos con la investigación para esclarecer lo que sucede. Lo que sucede es que aprovechan la zona rural, lo lejano del sector para poder abandonar un cuerpo en esta zona", agregó.

La Policía afirma que los tres cuerpos hallados aún no han sido identificados plenamente, pero hay indicios de que las víctimas tendrían anotaciones judiciales y que dos de ellas serían padre e hijo.