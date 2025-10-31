Hay restricciones en la movilidad de cinco ciudades del Caribe por las llamadas rodadas de Halloween

En cinco ciudades del Caribe hay restricciones de la movilidad desde este viernes para evitar la realización de las llamadas rodadas de Halloween que, según las autoridades, ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

En Barranquilla, la alcaldía les puso su freno y prohibió de tajo estas rodadas de motocicletas durante este día de Halloween, al considerar que pueden representar un peligro. La prohibición de recorridos masivos o concentraciones de motocicletas, cuatrimotos y vehículos similares va desde las 6:00 de la mañana de este viernes hasta el sábado a la misma hora.

Las autoridades advierten que reforzarán los controles para evitar este tipo de eventos, que pueden provocar situaciones de inseguridad, ruidos excesivos y afectaciones a la movilidad.

“Estas medidas buscan cuidar las vidas en las vías, evitar accidentes y alteraciones del orden público. Desde el distrito queremos proteger a los ciudadanos, especialmente a los niños durante las celebraciones de Halloween. Las excepciones son fuerzas militares, policía, bomberos, personal médico y servicios públicos esenciales”, indicó Yaciris Cantillo Romero, secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.



En esto coincide hasta la misma Asociación de Motos de Barranquilla, en cabeza de Mario Martínez, quién afirmó que “estamos totalmente de acuerdo con esa medida porque ya tenemos en otras ocasiones malas experiencias.

Muchas de estas personas ingieren alcohol y esta y salen así a hacer esas rodadas, a alta velocidad, muchos no usan casco y sí, es es necesario eh precisamente en esa fecha no permitir ese tipo de actividad”.

Importante destacar que este 31 de octubre también estará restringida la circulación de motocicletas y vehículos similares en el corredor vial del Malecón del Río, en el tramo comprendido entre la calle 79 y el sector de la Ventana de Campeones o Puente Batiente, desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

Además, 1.524 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Barranquilla estarán velando por la seguridad en Fantasiquilla, Halloween, el Giro de Rigo y el Día de los Fieles Difuntos, así como celebraciones alternas.

En Cartagena este 31 de octubre fueron prohibidas las caravanas de motociclistas, y el alcalde Dumek Turbay ofreció una recompensa hasta de 30 millones de pesos por información sobre los organizadores de estas convocatorias.

Tras decretar estas medidas, el alcalde llegó a un acuerdo con los líderes de los clubes de motocicletas para no llevar a cabo estas caravanas; sin embargo, se desplegarán Puestos de Mando Unificados en toda la ciudad para supervisar el cumplimiento.

En Montería, la Alcaldía prohibió la realización de caravanas, rodadas, desfiles o concentraciones masivas de motocicletas, automóviles o motocarros en toda la ciudad, desde ayer a las 12:00 del mediodía, hasta las 11:59 de la noche del 2 de noviembre. De igual forma, el decreto restringe la circulación de motocicletas con parrillero entre las 10:00 de la noche del 31 de octubre y las 4:00 de la mañana del 1 de noviembre.

En Valledupar, se restringirá la circulación de motocicletas, sin importar el cilindraje del vehículo, en todo el perímetro urbano, desde las 7:00 de la noche de este viernes, hasta las 5:00 de la mañana del sábado primero de noviembre.

Santa Marta ha prohibido la circulación de motocicletas durante las noches del 30 de octubre y 31 de octubre para evitar las caravanas que generan desorden y hurto

En Sincelejo no habrá restricciones.