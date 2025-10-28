Melissa disminuye a categoría 4, pero sigue siendo un peligroso huracán rumbo a Cuba

Tras su paso devastador por Jamaica, 'Melissa' ahora se dirige a Cuba como huracán categoría 4, avanza como a paso humano, a una velocidad de 13 km/h y vientos sostenidos de 231 km/h, lo que significa que sigue siendo un ciclón catastrófico para las islas del Caribe.

El ciclón, el más fuerte en lo que va de la temporada en el océano Atlántico, tocó tierra en Jamaica alrededor del mediodía con vientos de hasta 295 kilómetros por hora, que lo convirtieron en un huracán de categoría 5.

Casi al finalizar su tránsito por Jamaica, 'Melissa' descendió a categoría 4, pero no acaba el peligro para esta isla, donde aún se esperan vientos dañinos, más inundaciones y deslizamientos.



Otras islas del Caribe, en riesgo

La alerta también está encendida en Cuba, donde el Centro Nacional de Huracanes pide a los habitantes de esta isla buscar un refugio seguro, pues "se esperan fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra pronto", además de "marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos dañinos".

También "se esperan inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos de tierra en el suroeste de Haití y la zona sur de la República Dominicana durante los próximos días", está advirtiendo el Centro Nacional de Huracanes.



"En Haití, es probable que se produzcan daños extensos y el aislamiento de las comunidades. Se esperan condiciones de tormenta tropical hasta el miércoles", agrega el Centro.

De igual manera, el miércoles se esperan condiciones de huracán, marejadas ciclónicas potencialmente mortales y fuertes lluvias en partes del sureste y centro de Bahamas, así como condiciones de tormenta tropical y una marejada ciclónica significativa en las Islas Turcas y Caicos el miércoles.

Es posible que se presenten condiciones de huracán y fuertes lluvias en Bermudas a partir del jueves, donde se encuentra vigente una alerta de huracán.

Aunque se trata del tercer huracán de categoría 5 de la temporada en el Atlántico, después de Erin y Humberto, Melissa es el primero que toca tierra.