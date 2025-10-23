Joven herido por extorsionistas en Baranoa perdió la movilidad de sus piernas; familia busca ayuda

José Antonio Pérez Herrera, de 20 años, solo llevaba tres meses trabajando en el estadero Cerdo Sabroson, en el municipio de Baranoa, cuando sicarios le dispararon en un ataque que habría sido con fines extorsivos.

Desde entonces, no solo no ha podido volver a trabajar, sino tampoco a caminar, pues uno de los tres disparos que recibió se alojó en su médula espinal, lo que le causó una lesión que le impide mover sus piernas.

A su drama se suman las pocas respuestas por parte de la EPS Salud Total, la cual no le entrega los insumos necesarios para la curación de sus heridas.

"Él necesita más bien para las heridas de las escaras. Son como parches, apósitos, los esparadrapos, las gasas. Además de pañales, pañitos húmedos, guantes, que todo eso lo que se está solicitando para hacerle las curaciones a él, ya que los enfermeros son los que se la hacen, pero no tenemos recursos para comprarlas”, indicó la madre del joven, Martha Herrera.

Como si fuera poco, delincuentes contactaron a la madre del joven y bajo el pretexto de entregarle ayudas por parte de la oficina de gestión humana de una empresa, le robaron un dinero que tenía en su cuenta de Nequi destinado para los cuidados de su hijo.

Martha lucha al mismo tiempo contra un cáncer de ovario, enfermedad que también le demanda otra lucha con la EPS para conseguir medicamentos.

Mientras tanto, autoridades siguen sin dar con el paradero de los responsables de este ataque en el que también perdió la vida un hombre que había llegado a comprar unos chicharrones.

El teléfono de contacto para quienes quieran ayudar a este joven es 3247473769.