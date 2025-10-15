En vivo
Daniel Quintero
Carro bomba en Ecuador
Selección Colombia
Fin guerra en Gaza

Joven no se conformó con resultado del Icfes: repitió la prueba y sacó el puntaje perfecto

Joven no se conformó con resultado del Icfes: repitió la prueba y sacó el puntaje perfecto

José Carlos Navarro, bachiller monteriano de 18 años, sacó 500 de 500 puntos posibles.

José Carlos Navarro puntaje perfecto Icfes 2.jpg
José Carlos Navarro, estudiante que obtuvo el puntaje perfecto.
Cortesía
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

El puntaje de 360 que obtuvo durante las pruebas Saber 11 en 2024 no dejó satisfecho al joven José Carlos Navarro Sierra, quien prefirió repetir el examen del Icfes este año y se preparó con tal esmero que al final superó con creces toda expectativa: no erró en ninguna respuesta y se alzó con la calificación perfecta, 500 de 500 puntos posibles.

El sueño de este joven monteriano, a sus 18 años recién cumplidos, es estudiar medicina y por eso, aunque el año pasado la Institución Educativa Antonio Nariño lo graduó de bachiller, él postergó su postulación a una universidad hasta obtener un mejor resultado en las pruebas Icfes.

"Yo vi ese 360 y supe que no era por lo que yo había luchado, que de pronto ese puntaje no era el necesario para estudiar la carrera que yo quería, que es medicina (...) Entonces, le dediqué muchas horas de estudio, eso era todos los días, hasta ocho horas diarias de estudio y gracias a eso fue que obtuve el resultado que ahora tengo", contó.

Desde el barrio Edmundo López, donde habita en el sur de Montería, José Carlos cuenta que dedicó los últimos meses a estudiar inglés para reforzar sus competencias en esta materia y que se sumó al Grupo Educativo Abel Mendoza para cursar el PreIcfes y este apoyó su proceso, pese a no estar vinculado a una institución educativa.

Ahora, con este gran logro conseguido, la meta es obtener una beca universitaria para iniciar sus estudios de Medicina. Dice que tocará las puertas en la Universidad de Los Andes, en Bogotá; en la Universidad del Norte, en Barranquilla, y hasta en la universidad de Córdoba, que tendría planes de abrir pronto el programa de Medicina.

"Estoy inscribiéndome en cada universidad que pueda, viendo las ofertas que hace cada universidad, porque sabemos que a uno así, sin los recursos necesarios para sostenerse en otra ciudad, le queda difícil. Por eso estoy viendo qué universidad me puede ofrecer la estadía o de pronto el transporte", manifestó.

Por lo pronto, José Carlos disfrutará en diciembre de su primer premio otorgado por la Alcaldía de Montería, la cual beneficiará a los jóvenes que obtuvieron los mejores puntajes del Icfes con un viaje a España para que vivan una experiencia de inmersión académica y cultural en Madrid y Barcelona, que incluirá la visita al estadio Santiago Bernabéu.

Y es que según los resultados de los colegios públicos de Montería en las Pruebas Saber 11 – 2025, la ciudad logró un avance histórico de 5 puntos en el promedio general de las instituciones educativas oficiales, pasando de 264 en 2024 a 269 en 2025.

