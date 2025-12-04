En vivo
Caribe  / Llegan 20 nuevos buses de Transmetro a Barranquilla: cuentan con alta tecnología

Llegan 20 nuevos buses de Transmetro a Barranquilla: cuentan con alta tecnología

La gerente de ciudad, Ana María Aljure, habla de un grupo total de 40 buses. Sin embargo, los otros 20 llegarán entre finales del presente mes y enero de 2026.

Transmetro nuevos buses.png
Uno de los nuevos buses del servicio de Transmetro en Barranquilla
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de dic, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

