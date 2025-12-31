Madre de soldado cesarense secuestrado en Cauca le suplica ayuda al Mindefensa: “Usted es padre”

A través de una videollamada facilitada por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, los padres del soldado secuestrado Víctor Hugo Yepes García lograron tener comunicación directa con el ministro de defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, para suplicarle encontrar una solución que permita el regreso a casa con vida de su hijo.

Luego de 46 días en manos de las disidencias de las Farc, la madre Lenis García le dijo al jefe de cartera que ni las cartas, ni los plantones, ni los comunicados han sido suficientes para volverlo a ver y que debería ponerse en sus zapatos, teniendo en cuenta que él es padre.

“Estamos aquí rogándoles, importandoles a ustedes, suplicándoles que nos ayuden y que no nos dejen solos. Mi hijo requiere de usted, señor ministro (Pedro Arnulfo Sánchez). Le imploro, le suplico, ya que usted es padre. Ayúdeme, por favor”, se puede ver en medio de un video publicado en redes sociales.

Los padres han recibido dos pruebas de supervivencia, siendo la última de ellas un video en el que Víctor Hugo le reprocha al presidente Gustavo Petro que no están haciendo nada por él y demás soldados. Por tal razón, su padre, y quien lleva el mismo nombre, le pidió que desde el Gobierno sean escuchados.



“Lo que pudimos evidenciar en los videos de supervivencia de mi hijo y de los otros secuestrados, señor ministro, ellos desean hablar con ustedes. Pero como padre, como ser humano, como la persona directa encargada, jefe de mi hijo, porque es el jefe directo de mi hijo, por favor, no nos abandonen y retomen eso a ver qué quieren ellos, es lo que nosotros necesitamos para que, por favor, podamos volver a tener esa tranquilidad”, le acotó.

“En sus manos pongo el que mi esposa pueda abrazarlo nuevamente”, fueron las palabras que le mencionó el papá de Víctor antes de que la gobernadora le agradeciera al ministro el aceptar la llamada.

Asimismo, el funcionario le manifestó que comprendía sus sentimientos y que haría todo lo posible para que no le pase nada.

“Comprendo enormemente el dolor. Víctor Hugo está vivo, va a regresar vivo y va a regresar sano y salvo, pero es muy duro hacerlo; es muy duro lograrlo. Y lo que más duele es la espera. Esa incertidumbre. Nos duele en el alma, pero vamos a hacerlo lo sabiamente y humanamente necesario para que no le pase nada a él”, les respondió.

Víctor Hugo Yepes García fue secuestrado el pasado 14 de noviembre en medio de un combate en zona rural del municipio de Balboa, Cauca.