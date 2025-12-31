En vivo
Madre de soldado cesarense secuestrado en Cauca le suplica ayuda al Mindefensa: "Usted es padre"

Madre de soldado cesarense secuestrado en Cauca le suplica ayuda al Mindefensa: “Usted es padre”

El ministro de defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, le manifestó que comprendía sus sentimientos y que haría todo lo posible para que no le pase nada.

Soldado secuestrado en Balboa, Cauca
Soldado secuestrado en Balboa, Cauca.
Foto: Tercera División del Ejército.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de dic, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

