Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Maira Alejandra, una de las víctimas de avión de Satena, estaría cumpliendo años este viernes

Maira Alejandra, una de las víctimas de avión de Satena, estaría cumpliendo años este viernes

En su casa del barrio La Guajira, en Valledupar, ya hay un pequeño altar armado por sus allegados. La recuerdan como una luchadora de los derechos de las mujeres.

Maira Alejandra Avendaño Rincón.png
Maira Alejandra Avendaño Rincón, víctima fatal.
Por: José Palma
|
Actualizado: 30 de ene, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

