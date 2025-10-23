Mindefensa anunciará aumento de pie de fuerza en Bolívar: combatirán a ilegales con tecnología

La crítica situación de orden público en el sur de Bolívar y la expansión de grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo en esta zona, además del aumento de la criminalidad y las cifras de homicidios en varios municipios del departamento, son algunos de los temas centrales del consejo de seguridad que liderará este jueves en Cartagena el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En el encuentro, que se realizará a partir de las 2:00 de la tarde en la Base Naval de Bocagrande, participarán alcaldes municipales, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien ha sido uno de los más insistentes en la necesidad de concretar este consejo, que —según ha dicho el mandatario— ha sido cancelado en varias ocasiones.

“Nosotros, los gobernantes locales —los alcaldes, el gobernador Yamil Arana—, hacemos la tarea. Invertimos en seguridad, compramos vehículos, tecnología y dotamos de todas las herramientas necesarias a la Policía. Trabajamos de la mano con la Fuerza Pública; sin embargo, en cuanto a medidas cruciales de choque, no tenemos poder constitucional para ordenarlas. Y esto debe saberlo la ciudad y todo el mundo”, sostuvo el alcalde Turbay el pasado jueves 16 de octubre, tras el aplazamiento de un consejo de seguridad programado para ese día.

Según se conoció, entre los anuncios que traería el ministro Sánchez para el departamento está el aumento del pie de fuerza y la implementación de tecnología para combatir a los grupos armados que se disputan el control del territorio y la minería ilegal, especialmente en el sur del departamento.



También anunciaría el jefe de la cartera de Defensa el fortalecimiento de las labores de inteligencia como una estrategia fundamental para atacar a estos grupos criminales.

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, en lo corrido del año, en el sur de Bolívar se han registrado 27 emergencias humanitarias, 15 desplazamientos masivos y 12 confinamientos de comunidades, que han afectado a más de 15.000 personas.