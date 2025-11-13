Murió ahogada una adulta mayor tras volcarse lancha en aguas de San Andrés

En tragedia terminó el paseo que un grupo de turistas hacía por las islas de San Andrés la tarde de este jueves, cuando la lancha en la que se movilizaban se volcó en el sector de Rocky Cay y una de sus pasajeras murió ahogada.

La víctima era María Esther Duarte Mendoza, de 70 años, a quien varias personas intentaron reanimar en la playa cuando la sacaron del agua, pero los esfuerzos fueron en vano. En el mar también fue rescatado un bebé de 6 meses, quien permanece hospitalizado, pero fuera de peligro.

Las autoridades informaron que la embarcación siniestrada, conocida como ‘La Maruchi III’, “intentó zarpar con 32 personas a bordo sin haber solicitado la autorización correspondiente a la Dirección Marítima, lo que constituye una grave infracción a las normas de la marina mercante”.

La Armada y el CRUE llegaron al lugar de la emergencia para evacuar a los tripulantes; sin embargo, “por la poca profundidad del agua, fue necesario el apoyo de embarcaciones civiles para rescatar a las personas”, informó la autoridad marítima.



Una vez fueron puestos a salvo los demás pasajeros, la lancha accidentada fue remolcada hasta la Estación de Guardacostas de San Andrés, donde finalmente fue inmovilizada, mientras que a su capitán, Dibier de la Hoz, “se le impuso una acta de protesta por el incumplimiento de la normativa”.